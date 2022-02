Hoivakodit pitävät kiinni koronan tuomista vierailuohjeista

–Vierailujen aikaa eikä käyntikertoja ei ole rajattu Oulussa mitenkään. Läheiset ovat sekä meidän että asiakkaan voimavara. Me teemme kaikkemme, että pystymme varmistamaan heille turvallisen vierailun, Maiju Tuisku sanoo.

Tuiskun mukaan tapaamisten ajallinen rajoittaminen voisi tulla kyseeseen hoivakodissa, jossa tapaamiset on keskitetty siihen tarkoitukseen erikseen varattuun tilaan.

Oulussa on annettu läheisille ohjeet siitä, miten vierailulla toimitaan.

Vieraiden toivotaan välttävän yhteistiloja

– Toivomme myös, että vieraat eivät liiku vielä yleisissä tiloissa vaan tapaavat läheisiään heidän omissa huoneissaan. Vielä ei ole korona ohi ja on myös riskiryhmiä, joten emme halua, että pandemia aktivoituu uudelleen.

– Se on myös kiinni palvelun tilaajasta eli kunnista ja kuntayhtymistä, Talonen vastaa.

"Tässä täytyy mennä vähän ilmaa haistellen ja päivä kerrallaan"

Oulussa tärkein ohje on Maiju Tuiskun mukaan se, että vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

– Suosituksemme mukaan vieraan pitäisi käyttää suu- ja nenäsuojaa koko vierailun ajan. Jos vierailu on erillisessä tapaamistilassa, silloin varsinkin toivotaan ilmoitusta etukäteen.

Jos yksikössä on koronavirustartunta, vahva suositus on välttää vierailuja ettei omaisille tule altistumisia.

Tuisku muistuttaa myös ulkoilumahdollisuudesta, mutta silloinkin on noudatettava samoja suojaustoimia kuin sisätiloissa.

Vantaalla on Eija-Inkeri Kailassuon mukaan noudatettu koko koronan ajan koronaturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä kaikissa asumisyksiköissä. Kaupungissa ei ole hänen mukaansa tällä hetkellä yhtään eristyksessä olevaa asumisyksikköä.

– Jos tartuntatautilääkäri on jonkun yksikön eristänyt, se on tehty siksi, että siellä on ollut niin paljon koronaan sairastuneita. Tässä täytyy mennä vähän ilmaa haistellen ja päivä kerrallaan ja tarvittaessa reagoidaan.