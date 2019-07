Jätevesilain siirtymäajan loppu lähenee, mutta kaikki eivät vieläkään ole heränneet remontoimaan

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) selvityksen mukaan jätevesijärjestelmä on remontoimatta vielä enintään 45 000 vakituisessa ja 69 000 vapaa-ajan asunnossa, joita siirtymäaika koskee.

Ministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas sanoo, että julkisuudessa esitetty jätevesijärjestelmien remonttibuumi on varmasti osaltaan vauhdittanut remontteihin ryhtymistä, mutta korjattavaa on niin paljon, että kaikkien kiinteistöjen kuntoon saaminen määräaikaan mennessä on haasteellista.