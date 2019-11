Rinne totesi Ylen uutislähetyksessä olevansa vaikeassa tilanteessa – "Tärkeä osa hallituksesta ja ihminen, jota arvostan suuresti, on ottanut hallituksesta eron"

Oppositio on vaatinut Rinteen eroa ja hallituskumppanit vihreät ja keskusta pääministeripuolueelta lisäselvityksiä asiasta.

– Luottamus punnitaan hallituksen osalta välikysymyksen yhteydessä. Nyt näyttää siltä, että hallituspuolueiden kesken luottamus on olemassa, niin ei tässä välikysymyksen osalta sitten mitään ongelmaa ole, Rinne totesi.

– Sehän on tietenkin muiden arvioitava kuin minun. Tilanne on siinä mielessä selkeä ja hyvä niiden ihmisten kannalta, jotka postissa olivat menettämässä työehtonsa. Nyt on varmistettu se, että kenenkään työehdot eivät heikkene tämän prosessin myötä, Rinne sanoi.