MTV:n lähteet: Ruotsin Foxtrot-rikollisverkostosta irtaantuneen ryhmän ja Bandidos MC:n välit kiristyneet Suomessa

Foxtrot-rikollisjärjestö on ilmoittanut julkisesti vihollisekseen kansainvälisen moottoripyöräkerho Bandidos MC:n. Foxtrot on valmistellut ja toteuttanut Ruotsin Bandidosta kohtaan useita väkivaltaiskuja.

KRP:n mukaan ryhmittymien väliset ristiriidat kertovat siitä, että Bandidos on Ruotsissa edelleen mukana huumebisneksessä.

– Onhan tämä huolestuttavaa ja uhkakuva Suomessakin. Bandidos on harrastanut Suomessa huumausainekauppaa, niin onhan tässä riskinä, että reviiritaistelu voi levitä Suomeen, Heinonen sanoo.

Puheet ärhäköitä

– He pyrkivät nostamaan omaa asemaansa muiden rikollisten silmissä suurilla puheilla ja vakuuttamalla, että heidän takanaan on joku tietty ryhmä, joka on valmis siihen ja tähän, Heinonen kuvailee.