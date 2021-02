Tieto Helsingissä pidetyistä isoista teknobileistä levisi somessa – poliisi kävi paikalla, mutta ei voinut puuttua, vain paheksua

Somessa levisi myös useita videoita, joiden mukaan väkeä oli paikalla runsaasti. Helsingin poliisista vahvistetaan MTV Uutisille, että poliisilla on ollut tehtävä kyseisessä juhlatilassa.

Poliisi vahvistaa tehtävän – ei voinut puuttua

Helsingin poliisista vahvistetaan MTV Uutisille, että poliisilla on ollut tehtävä Sörnäisissä sijaitsevassa juhlatilassa kello kahden aikaan yöllä.

– Siellä on käyty toteamassa, että käynnissä on yksityistilaisuus. Sen jälkeen poliisi on poistunut paikalta, poliisin viestinnästä kerrotaan.