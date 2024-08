Rikostoimittajan kommentti: Saimaannorpan rinnalla raakku on jokivettä latkiva limanpala levän peittämien kuoriensa välissä

Aika monen suusta on kuulunut viime päivinä, että lopettakaa jo se raakuista meuhkaaminen, maailmassa on tärkeämpiäkin asioita.

Monihan kuuli jokihelmisimpukoiden olemassaolosta vasta, kun metsäkoneen kuljettajat ajelivat niiden yli Suomussalmella. Miksi jostain nilviäisistä jaksetaan jauhaa, kun samaan aikaan herkkusuut mättävät kuola suupielistä roiskuen simpukoita lautaselleen korkeina kekoina. Ja ketä kiinnostaa raakkujen ahdinko, kun ihmisilläkin on niin pirun vaikeaa.

On helppo panna silmät kiinni ja kääriytyä omaan sokeuteensa. Se on myös tavattoman ylimielistä ja itsekeskeistä.

Raakku eli jokihelmisimpukka on kansainvälisen uhanalaisluokituksen mukaan erittäin uhanalainen eli yhtä uhanalainen laji kuin saimaannorppa. Seuraava vaihe sukupuuton portaikolla olisi äärimmäisen uhanalainen ja sitten katoaminen.

Norppien ja pandojen jäljissä

Kaikkien tuntema saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista ja harvinaisimmista hylkeistä. Me ihmiset olimme koitua myös saimaannorppien kohtaloksi ennen kuin tajusimme, että tämä ainoastaan Suomessa elävä hyljelaji kuolee sukupuuttoon, jos emme lopeta sen elinolojen kaventamista.

Nykyisin saimaannorpan söpö naama on suomalaisen luonnonsuojelun tunnus. Kansainvälisesti saman roolin on ottanut sukupuuton partaalta pelastuksen viimetipassa saanut panda.

Raakku ei ulkonäöllään juuri sympatioita kerää. Sehän on pelkkä jokivettä latkiva limanpala levän peittämien kuoriensa välissä.

Eläinlajit eivät kuitenkaan lunasta oikeuttaan olemassaoloonsa ihmisen tuomaroimissa kauneuskilpailuissa. Eliölajien oikeus elämään ei myöskään riipu siitä, tiedämmekö me ihmiset niistä, niiden tehtävästä ja merkityksestä ekologisessa lokerossa.

Ihminen omi ympäristönsä

Maapallon ja sen eliöstön näkökulmasta ihminen on loiseläin, joka mainostamastaan kehittyneisyydestään ja ylivertaisesta älykkyydestään huolimatta ylikansoittaa, hyväksikäyttää, sotkee ja tuhoaa kaikkien eliöiden yhteistä elinympäristöä itsetuhoisen lyhytnäköisesti.

Koska ihmisajattelumme on niin vahvasti hyötysidonnaista, olemme päätyneet hinnoittelemaan maailman. Hintalapun euromääräinen summa on paljon helpompi ymmärtää kuin esimerkiksi 280 vuoden ikäiseksi elävän, raakuksi kutsutun jokihelmisimpukan luontoarvo.

Saimaannorpan suojeluarvo on 9 755 euroa.

Raakkukannan hintalappu 1,3 miljardia

Yhteiskuntamme sääntöjen mukaan valtion omistamien villieläinten laiton tappaminen on rikos ja loukkaus koko yhteiskuntaa kohtaan. Rikosnimike on luonnonsuojelurikos tai törkeä luonnonsuojelurikos.

Luonnonsuojelurikoksesta rangaistus on päiväsakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeästä luonnonsuojelurikoksesta tuomitaan aina vankeutta, rangaistus on vähintään neljä kuukautta ja pisimmillään neljä vuotta vankeutta.

Valtio on ainoa taho, joka lain mukaan saa hyötyä rikoksesta.

Harvinainen rikosnimike

Luonnonsuojelurikokset ovat harvinaisia rikoksia Suomessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana viranomaisten tietoon on tullut vuosittain 31–63 luonnonsuojelurikosta, joista enimmillään 1–2 tapausta vuosittain on ylittänyt törkeän tekomuodon.

Tuomioita on jaettu siis perin vähän.

Sitkeä surmaamispyrkimys

Suomussalmella Stora Enson metsäkoneiden arvioidaan tappaneen tuhansia raakkuja. Tämä on mahdollista, sillä raakut elävät joenpohjassa kylki toisen raakun kylkeen kiilautuneena. Yhdellä neliömetrin alueella raakkuyksilöitä voi olla tuhatkin kappaletta.

Metsäkoneiden on kerrottu ylittäneen Hukkajoen satoja kertoja. Jokainen ylitys on myllännyt joenpohjaa. Veden mukana levinnyt irtonainen maa-aines ja työkoneista pudonnut puujäte on jokaisella ylityksellä laajentanut tuhoaluetta.