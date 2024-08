Raakkujoella tehty töitä koko viikonloppu, mutta simpukoiden kohtalo on epävarma: "Tolkuttoman hidasta"

Jokihelmisimpukan eli raakun suojelu Jokihelmisimpukka on erittäin uhanalainen laji, joka elää joissa ja puroissa. Rauhoitetulle raakulle on määritelty korvausarvo, 589 euroa per raakku.

Raakku on merkki puhtaasta vedestä: se puhdistaa vettä ravintoa haaliessaan. Raakku onkin avainlaji, joka samalla luo erinomaisen elinympäristön muille eliölle. Jos avainlaji katoaa ekosysteemistä, sen mukana katoaa moni muukin laji.

Raakun suojelua tehdään LIFE Revives -hankkeessa, jota vetää Jyväskylän yliopisto. Metsähallituksen Luontopalvelut on siinä mukana.

Ympäristöministeriö julkaisi tammikuussa 2021 Suomen ensimmäisen jokihelmisimpukan suojeluohjelman. Ohjelman yksi tavoite oli parantaa tiedonkulkua maanomistajille virtavesistä, joissa jokihelmisimpukkaa esiintyy. Maanomistajat saavat Metsäkeskukselta tietopaketin ja toimintaohjeet, jos metsänhakkuita suunnitellaan raakkupuron tai -joen valuma-alueelle sekä vielä ELY-keskukselta tarkemmat ohjeet. Lähde: LIFE Revives -hanke