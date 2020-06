Elisa todisti, kun supikoiran pennut kuolivat hitaasti tien laitaan – uusi laki mahdollistaa tappamisen myös pesimäaikaan: "Tarkoitus vähentää supikoiria tehokkaasti"

Aaltola käveli tienlaitaa, kun heinikosta kuului hentoja supikoiran pennun vihellyksiä. Pian hän huomasi heinikossa nyrkin kokoisen pennun kutsumassa emoaan. Emoa ei kuitenkaan näkynyt missään.

Sen sijaan tien toiselta puolelta löytyi toinen nälkiintynyt pentu.

– Kuljin nopeasti lähimaaston läpi etsien niiden mahdollisia sisaruksia ja miettien kuumeisesti, mitä tehdä. Löysin vain kuolleita pentuja ja tajusin, että jos yksikään pelastuisi, oli toimittava heti, Aaltola kirjoittaa blogitekstissään.



Kun Aaltola palasi takaisin pentujen luo, oli jo liian myöhäistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Metsästyslakiin liittyy eläinsuojelullisia ylilyöntejä"

Noin vuoden verran voimassa olleet muutokset pyyntisäännöksissä sallivat tiettyjen haitallisten vieraslajien metsästyksen ympäri vuoden ja supikoira on yksi niistä. Käytännössä se tarkoittaa, että niitä saa tappaa myös pesimäaikaan.

Kuolleisiin supikoiran pentuihin törmännyt Aaltola uskoo, että pentujen emo on loukutettu, sillä alueella on paljon supikoiran loukkuja.

Suomen eläinsuojelutoiminnan johtaja Maria Lindqvist tietää myös tapauksia, joissa poikasia on jätetty nääntymään luontoon sen jälkeen, kun vanhemmat on tapettu. Hänen mukaansapesimärauhan häirintä on vastoin eläinsuojelijoiden ja kansalaisten moraalia.

– Käytännössä se tarkoittaa poikasia, jotka jäävät nääntymään pesiin tai luontoon. Se on hidas ja tuskallinen kuolema, Lindqvistharmittelee.

Eläinsuojelujärjestöt antoivat lausuntoja ja kampanjoivat lakimuutosta vastaan ennen sen voimaantuloa. Myös Suomen luonnonsuojeluliitto yritti saada muutoksia lakiin ennen sen voimaantuloa.

– Uudistettuun metsästyslakiin liittyy eläinsuojelullisia ylilyöntejä. Poikasten suhteen pääsääntönä pitäisi olla, ettei emoja nitistetä pesimäaikana, vaikka laji olisikin haitallinen. Sellainen ei kuulu sivistysvaltioon, Suomen Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola painottaa.

Maa- ja metsätalousministeriöstä muutoksia perustellaan sillä, että nyt lisättyihin vieraslajeihin sovelletaan samoja pykäliä kuin rauhoittamattomiin eläimiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tarkoitus on vähentää supikoiria mahdollisimman tehokkaasti erityisesti lintujen pesimäaikaan ja alueilla, missä niistä on eniten vahinkoa. Siksi olisi ristiriitaista rauhoittaa niitä johonkin aikaan vuodesta, maa ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen vastaa.

Laajalle Suomen luontoon levinnyttä supikoiraa ei kuitenkaan saada kokonaan tapettua pois. Sen kantoja pystytään rajoittamaan tehokkaasti saarilla, missä se aiheuttaa linnustolle haittaa. Mantereella sen aiheuttamat vahingot ovat huomattavasti pienempiä.

Supikoiran tappamiseen ei tarvita metsästyskorttia

Suomen eläinsuojelutoiminnan johtaja Lindqvistin mukaan ongelma on myös se, että näiden lajien tappamiseen ei tarvita metsästystutkintoa eikä -korttia.

– Näin videon, jossa koira päästettiin loukussa olevan supikoiran kimppuun ja annettiin repiä ja tappaa se. Kuoleman tulo kesti pitkään ja supikoira huusi tuskissaan. Eläinparkaa ei tapettu millään eläinsuojelulain mukaisilla menetelmillä. Tämä on yksi syy, miksi asetus on mielestäni epäonnistunut. Se voi kannustaa tämän kaltaiseen eläinsuojelulain vastaiseen toimintaan, Lindqvist jatkaa.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) mukaan metsästyskortin vaatiminen voisi aiheuttaa tarpeettomasti hankaluuksia niille, jotka haluavat virittää omalle tontille ansan tai loukun. Vaikka omalle tontille virittäisi loukun, tulee tappamiseen olla riittävää osaamista.

– Kortti tai ei, eläimen saa lopettaa vain asiansa osaava ihminen, eikä eläimelle saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, ministeriön lainsäädäntöneuvos Kemppainen toteaa.

Vieraslajeja kohtaan lietsotaan vihaa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suomen kansallisessa luettelossa kaikki vieraat petonisäkkäät on listattu haitallisiksi vieraslajeiksi.

– Vieraseläinlajien vihaa on lietsottu pitkään, eikä se ole rationaalista. Niitä pidetään pahoina ja vihollisina. Eli siinä on paljon muutakin kuin pelkkää lajien suojelua. Kaikilla eläimillä on kyky kärsiä ja sitä tulee välttää kaikin mahdollisin keinoin, eläinsuojelutoiminnan johtaja Lindqvist toteaa.

Myös Animalian puolelta satelee kritiikkiä.

– Meillä mentiin pidemmälle kuin mitä EU edellytti. EU-lainsäädäntö ei vaadi pesimäajan rauhoituksen poistoa, mutta toisaalta sekä EU että Suomen eläinsuojelulaki vaativat, ettei eläimille saa aiheuttaa turhaa kärsimystä. Lakimuutokset ovat selkeässä ristiriidassa tämän vaatimuksen kanssa, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs ihmettelee.

Suomi vastusti supikoiran ja minkin nostamista EU:n vieraslistalle

Samaan aikaan kun luonnossa vieraslajeja saa tappaa, turkistarhoilla puolestaan tarhataan supikoiria ja minkkejä, jotka ovat vieraslajeja. Tarhoilta niitä karkailee myös luontoon.

Suomella on oma kansallinen vieraslajien listansa ja EU:lla omansa.

– Tämä politiikka ei ole loogista. Suomi vastusti pitkään supikoiran nostamista EU:n listalle suojellakseen turkistarhaajien etuja. EU onnistui nostamaan sen listalle vuonna 2017 ja Suomi sai 30 vuoden poikkeusluvan supikoirien turkistarhaamiselle, Luonnonsuojeluliiton Veistola hämmästelee.

Minkki on tutkimusten mukaan haitallisempi vieraslaji kuin supikoira.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Minkki on haluttu myös EU:n vieraslajilistalle. On tieteellisesti kiistatonta, että se on haitallinen. Suomi kuitenkin taistelee saadakseen poikkeuksen, jotta täällä voidaan jatkaa senkin turkistarhausta, Veistola sanoo.

MMM:stä ratkaisuja perustellaan sillä, että minkkiä pystytään torjumaan yhtä tehokkaasti kansallisin pykälin. Tämä olisi heidän mukaansa ollut mahdollista myös supikoiran osalta. Lisäksi ministeriön Kemppainen toteaa, että turkistarhaus on Suomessa merkittävä elinkeino, ja sitä voidaan harjoittaa lisäämättä näistä lajeista aiheutuvaa vieraslajiriskiä.

– Toivottavasti minkki ei ole tulekaan EU-luetteloon. Se tekisi raskaaksi menettelyt turkistarhaajien elinkeinotoiminnan jatkamisen suhteen, Kemppainen kertoo.

Asetus halutaan kyseenalaistaa

Suomen eläinsuojelu kerää materiaalia kansalaisilta siitä, mitä asetus aiheuttaa eläimille.