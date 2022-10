Rikosepäilyt thaimaalaisten marjanpoimijoiden riistämisestä koventuneet – ministeriön korkeaa virkamiestä epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta

Viranomaiset ovat epäilleet, että thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut Suomessa ihmiskaupan uhreiksi vuosina 2020–22.

Uusi epäilty työ- ja elinkeinoministeriöstä

Lisäksi poliisi on pidättänyt yhden ihmisen epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

– Esitutkinnassa epäillään, että lahjusten avulla on saatu merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista (KRP) totesi tiedotteessa.

Epäilty on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallitusneuvos Olli Sorainen. Ministeriön viestinnästä on vahvistettu STT:lle, että keskusrikospoliisi kertoi ministeriölle rikostutkinnasta tänään. Soraiseen kohdistuvista epäilyistä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Sorainen muun muassa johtaa neuvottelukuntaa, jonka tehtävänä on vahvistaa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemistä. STT julkaisee Soraisen nimen jo esitutkintavaiheessa hänen julkisen tehtävänsä ja asemansa takia.

Suomalaisyrityksen toimitusjohtaja kiistänyt rikosepäilyt

Lappilainen marjanhankinta-alan yritys Polarica Marjahankinta on aiemmin kertonut, että toinen vangituista on sen toimitusjohtaja Jukka Kristo. Yrityksen mukaan Kristo on kiistänyt häneen kohdistuneet rikosepäilyt.