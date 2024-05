Toisen marjayhtiön tutkinta paljastaa: TEMin hallitusneuvoksen lahjojaksi epäillään Polarican ex-toimitusjohtajaa

Rikosepäily on aiemmin ollut julkisuudessa Soraisen osalta, mutta lahjuksen antajaksi epäilty henkilö ei ole ollut tiedossa. Keskusrikospoliisi (KRP) sai esitutkinnan valmiiksi ja siirsi asian syyttäjän harkittavaksi loppuvuonna. Soraista on epäilty törkeän lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Toista henkilöä eli Kristoa on epäilty törkeästä lahjuksen antamisesta.