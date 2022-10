Ihmiskauppatutkinnassa vangittu marjafirman toimitusjohtaja pyysi eroa – tapaukseen liittyen vangittu myös ministeriön hallitusneuvos

Ihmiskauppatutkinnassa vangittu marjanhankintayrityksen toimitusjohtaja on siirretty pois tehtävästään, ilmenee Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) toimitetuista tiedoista.

Viranomaiset ovat epäilleet, että thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut Suomessa ihmiskaupan uhreiksi vuosina 2020–22. Esitutkinnan keskiössä ovat Polarica sekä thaimaalainen yritys, joka rekrytoi marjanpoimijoita Suomeen.

Polarica antoi Kriston vangitsemisen jälkeen tiedotteen, jossa sanottiin, että Kristo kiistää rikosepäilyt ja että yhtiö on asianmukaisesti suorittanut kaikki lainsäädäntöön, viranomaisvaatimuksiin ja sopimuskumppaneihin liittyvät velvoitteensa kaikessa toiminnassaan.

Viime viikolla Lapin käräjäoikeus jatkoi Kriston vangitsemista. Hän on valittanut ratkaisusta Rovaniemen hovioikeuteen.

TEMin hallitusneuvos vangittiin viikonloppuna

Poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä, että lahjusten avulla olisi helpotettu marjanpoimintayrittämisen viranomaisprosesseja. Asianajajansa mukaan Sorainen kiistää rikosepäilyt.

TEM on aloittanut virasta pidättämisen edellytyksiä koskevan virkamiehen kuulemisprosessin rikosepäilyjen vuoksi. Ministeriö pyrkii tekemään ratkaisunsa asiassa noin parin viikon sisällä.

Ministeriössä Sorainen on muun muassa johtanut neuvottelukuntaa, jonka tehtävänä on ollut vahvistaa ihmiskaupan ehkäisyä Suomessa. Hän on myös ollut valmistelemassa lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena oli parantaa marjanpoimijoiden oloja.