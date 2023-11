Viittä ihmistä epäillään törkeästä ihmiskaupasta marja-alalla – mahdollisia uhreja jopa yli 2 000

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka kohdistui kahteen suureen marja-alan yhtiöön Polaricaan ja Kiantamaan sekä thaimaalaiseen poimijoita Suomeen rekrytoineeseen yritykseen.

– Esitutkinta laajentui tutkinnan edetessä, ja lopulta tästä tuli huomattavan suuri kokonaisuus. Mahdollisia asianomistajia on yli 2 000, ja he ovat pääosin Thaimaassa, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista (KRP) kertoi poliisin tiedotteessa.

Polarica Marjahankinta Oy kertoi omassa tiedotteessaan yhtiön silloisen toimitusjohtajan Jukka Kriston vangitsemisesta. Kristo jätti tehtävänsä pian vangitsemisen jälkeen. Kriston kanssa samaan aikaan vangittiin thaimaalaisnainen, joka on rekrytoinut poimijoita Suomeen.

Molemmat ovat sittemmin vapautuneet tutkintavankeudesta. Kristo on kiistänyt kaikki häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

Työ- ja elinkeinoministeriön lahjustutkinta myös valmis

KRP on saanut valmiiksi myös marja-alaan liittyvän lahjus- ja virkarikoskokonaisuuden tutkinnan. Siinä poliisilla on kaksi epäiltyä, joista toinen on työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen. Häntä epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Toista epäiltyä epäillään törkeästä lahjuksen antamisesta.