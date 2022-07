Tällaista on ihmiskauppa Suomessa: "Uhri saattaa jopa ajatella olevansa itse syyllinen"

Mitä ihmiskauppa on?

Ihmiskaupan käsite on laaja, siksi myös vaikeasti tunnistettavissa. Monesti ihmiskaupan uhri voi olla valmiiksi alisteisessa asemassa, jolloin hänestä on helpompi hyötyä. Esimerkiksi kielitaidottomat, päihderiippuvaiset, vammaiset ja lapset ovat haavoittuvaisempia ihmiskaupalle. Paperittomuus on työperäisessä ihmiskaupassa yksi altistava tekijä, koska ihminen on valmiiksi yhteiskunnan palveluiden ulkopuolella.