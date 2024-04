Marja-alan ihmiskauppavyyhti johti korruptiotutkintaan Thaimaassa – epäiltyinä virkamiehiä ja entisiä ministereitä

Thaimaassa kahta entistä ministeriä ja kahta korkea-arvoista työministeriön virkamiestä epäillään korruptiosta. Suomen poliisilla on osuutta asiaan, sillä se on antanut todistusaineistoa Thaimaan viranomaisille.

Asiasta kertovat useat thaimaalaiset mediat. Viranomaisyhteistyö on vahvistettu STT:lle.

Korruptioepäilyt kytkeytyvät epäiltyyn thaimaalaisten marjanpoimijoiden riistoon ja hyväksikäyttöön Suomessa. Syyttäjä on nostanut syytteet törkeästä ihmiskaupasta marja-alan yritysten Kiantaman toimitusjohtajaa ja Polarica Marjahankinta Oy:n entistä toimitusjohtajaa vastaan. Samalla syytteet sai molempien thaimaalainen liikekumppani, jota marjayritykset ovat käyttäneet saadakseen poimijoita Suomeen. Kaikki kolme kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Thaimaassa käynnistyneessä tutkinnassa epäillään, että marjanpoimijoiden Suomeen tulon taustalla on korruptiota. Thaimaan poliisin erikoistutkintayksikkö (Department of Special Investigation, DSI) kertoi tammikuussa, että kahta entistä ministeriä ja kahta työministeriön korkea-arvoista virkamiestä vastaan aiotaan nostaa syytteet virkarikoksista. Syytteet koskevat lahjuksen ottamista. DSI ei nimennyt epäiltyjä lausunnossaan.

Asiasta muun muassa uutisoineen Bangkok Postin mukaan epäilty nelikko on hyötynyt taloudellisesti siitä, että thaimaalaisia poimijoita päätyy Suomeen töihin. DSI epäilee heidän vaatineen thaimaalaiselta työnvälittäjältä kaikkiaan 36 miljoonaa Thaimaan bahtia eli runsaat 900 000 euroa vastineeksi, jotta thaimaalaisten työntekijöiden järjestäminen Suomeen luonnonmarjoja poimimaan hyväksytään. Rikosepäily koskee vuosia 2020–2023.

Poimijoilta epäillään vaaditun kynnysrahaa

DSI kertoi sillä olevan todisteita, joiden perusteella nelikkoa epäillään rikoksista. DSI:n mukaan osa todisteista on peräisin suomalaisviranomaisilta.

Entinen työministeri kiistää

Vuosina 2020–2023 Thaimaan työministerinä toimi United Thai Nation -puolueen Suchart Chomklin . Hän on kiistänyt saaneensa lahjuksia tai osallistuneensa ihmiskauppaan.

Vaikka DSI ei nimennytkään epäiltyjä tammikuun lausunnossa, aiheutui Suchart Chomklinin mukaan hänelle mainehaittaa siitä, että DSI kertoi, mitä ajankohtaa rikosepäilyt koskevat. Kyseinen ajankohta viittasi entisen ministerin mukaan selkeästi siihen, että hän on yksi neljästä epäillystä.

Bangkok Postin mukaan entinen ministeri kertoi, että häntä vastaan esitetyt syytökset ovat tulleet työnvälittäjältä, joka on joutunut oikeustoimien kohteeksi Suomessa. Hän väittää kyseisen naisen vierittäneen syytä muille vapautuakseen.

"Epämääräinen syytös"

– Meillä ei ole mitään tietoa, että keille he ovat maksaneet. Kyseessä on epämääräinen syytös. Uutinen on vahingoittanut ministeriön mainetta, hän sanoi Thaigerille.