Rikkooko Temptation Island Suomen uusi elementti ohjelman perusajatusta? Tätä mieltä on Sami Kuronen

Kuronen on juontanut Temptation Island Suomi -ohjelmaa aina sen ensimmäisestä tuotantokaudesta saakka. Hänen mukaansa ohjelman 13. kausi on hyvä sekoitus vanhaa ja uutta Temptation Islandia.

– Tässä on hauskanpitoa ja villiä meininkiä bileissä, mutta tässä on myös tosi paljon syvällistä puolta, mikä on mielestäni vuosi vuodelta vain kasvattanut rooliaan tässä ohjelmassa. Siellä puhutaan oikeista asioista ja oikeista tunteista tosi avoimesti, rehellisesti ja laajasti. Se on mielestäni hieno suunta, johon tämä ohjelma on mennyt, hän kertoi MTV Uutisille.