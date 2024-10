Tässä ovat Temptation Island Suomi -parit

Tutustu kauden parehin:

Meri ja Ragnar eli Raksu ovat seurustelleet vasta muutaman kuukauden ja asuvat vielä eri kaupungeissa. Temppareihin he lähtevät hakemaan viimeistä varmistusta ennen kuin ottavat suhteessaan seuraavia isoja askeleita. Pariskunta tutustui Tiktokin kautta, kun Meri vielä seurusteli edellisen kumppaninsa kanssa.

Puolisen vuotta seurustelleilla Saralla ja Markolla on yli kymmenen vuoden ikäero ja he tulevat hyvinkin erilaisista taustoista. Saran ja Markon yhteiselämä sujuu välillä sovussa muun muassa kuntosalin, leffojen ja musiikin parissa, välillä he taas ottavat kunnolla yhteen.