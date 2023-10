Temptation Island Suomi -juontaja Sami Kurosella selkeä näkemys alkoholinkäytöstä ohjelmassa: "Hyvä ja raikas kehityskaari"

Temptation Island Suomi -ohjelman 12. kauden uudet pariskunnat julkistettiin 18. lokakuuta. Kauden juontaa tuttuun tapaan Sami Kuronen , joka on luotsannut Temptation Island Suomi -ohjelmaa aina ensimmäisestä kaudesta lähtien.

Kuronen on nähnyt Temptation Island Suomi -ohjelman juontajana valtavan määrän erilaisia pariskuntia ja päässyt todistamaan aitiopaikalta niin eroja kuin vaikkapa kihlautumistakin. Koskettavimpia hetkiä ovat juontajan mukaan jokaisen kauden lopussa nähtävät viimeiset iltanuotiot, joissa parit tapaavat toisensa kolmen viikon erossaolon jälkeen.

Vaikka Kurosella on takanaan 12 tuotantokauden verran viimeisiä iltanuotioita, nousee hänen pulssinsa edellen aina silloin, kun parit kohtaavat toisensa ensimmäistä kertaa kolmeen viikkoon. Kyyneleiltäkään ei ole juontajan mukaan säästytty.

– Ja on siellä onneksi tullut myös toista, kevyempää tunnetta vastapainoksi. Kyllä siellä tälläkin kaudella monta kertaa nauretaankin. Koko tunnevärikartta on käytössä, hän jatkaa.

Ohjelma on Kurosen näkemyksen mukaan pysynyt vuosien aikana tietyiltä osin samanlaisena, mutta joissain asioissa on hänen nähdäkseen tapahtunut myös muutosta. Yksi näistä on juontajan mukaan alkoholinkäyttö.