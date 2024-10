"Tulin tänne ärsyttää teidän likkoja, koska oon maailman pahin kodinrikkoja" – tässä ovat Temptation Island -ohjelman sinkut

Temptation Island Suomi -ohjelman 13. kauden 20 sinkkua julkistettiin. Nelosen tiedotteessa kerrotaan, että tänä vuonna sinkkujen rooli kasvaa entisestään. Kauden uutuuselementtinä nähdään Sinkkuparlamentti, jossa sinkut kokoontuvat säännöllisin väliajoin yhteen puimaan kummankin villan suhdekäänteitä ja vaihtamaan sisäpiiritietoja villojen välillä.

Tempparit-juontajana nähdään tuttuun tapaan Sami Kuronen. Uusi kausi alkaa 15. marraskuuta.

Näin sinkut esiteltiin tiedotteessa:

Alexandra, 22, Jyväskylä

”Mä tulin tänne ärsyttää teidän likkoja, koska mä oon maailman pahin kodinrikkoja.”

Myyjänä työskentelevä jyväskyläläinen Alexandra on huumorintajuinen yllytyshullu, joka on valmis kaikkeen, mitä joku vain keksii ehdottaa. Hän rakastaa livemusaa ja kiertää innokkaasti keikoilla ja festareilla. Vaikka Allun meno on vauhdikasta ja välillä aika rämäpäistä, hänessä on myös vakavampi puoli ja hän kuvailee itseään empaattiseksi kuuntelijaksi. Miesten viettelyn hän hoitaa helposti yhdellä tietyllä katseella.

Elina, 25, Benalmádena

“Olen Elina ja olen hieroja. Tulin tänne näyttämään, miltä Espanjan lämpö tuntuu paljaalla iholla.”

Reikihierojana ja lymfaterapeuttina työskentelevä Elina on suomalais-venezuelalainen ja asunut melkein koko ikänsä Espanjassa. Pari vuotta sitten hän kokeili asettua Suomeen, mutta pakeni pimeyttä ja kylmää takaisin Aurinkorannikolle. Elina rakastaa heittäytyä uuteen ja järjestää hyviä juhlia, joissa hän on itse usein keskipisteenä seksikkään käheän äänensä ja viettelevien tanssiliikkeidensä ansiosta. Hänestä löytyy kuitenkin myös vakavampi puoli, joka ilmenee esimerkiksi kiinnostuksena joogaan, meditaatioon ja henkiseen kasvuun.

Ella, 27, Turku

“Mä oon Ella ja mä voin teitä täällä tarpeen tullen lohdutella.”

Kaupassa työskentelevä, säteilevä Ella on uusturkulainen, joka muutti kaupunkiin muutama vuosi sitten silloisen kumppaninsa kanssa. Ella jäi sinkuksi reilu vuosi sitten, mutta Turkuun hän oli ehtinyt rakastua eikä halunnut muuttaa pois kaupungista ja uusien ystäviensä luota. Ella hurmaa miehet kovalla silmäpelillä, nätillä hymyllä ja positiivisella asenteella. Hän kuvaa itseään avoimeksi, lämpimäksi ja empaattiseksi persoonaksi, joka on hyvä kuuntelemaan ja rohkaisemaan. Temppareissa näillä ominaisuuksilla on usein saavutettu merkittävä rooli eikä tämä kausi tee poikkeusta.

Emilia, 27, Tampere

“Mä harrastan joogaa ja potkunyrkkeilyä, eli mä tykkään pehmeestä ja kovasta.”

Tatuoitu rokkimimmi Emilia kouluttautuu kulttuurituottajaksi ja haaveilee omasta hääalan yrityksestä. Hän on energinen ja eläväinen persoona, joka innostuu herkästi kaikesta uudesta ja pystyy piristämään tunnelmaa vaikeassakin tilanteessa. Emilia kokee, että hänelle on helppo puhua, koska hän ei pelkästään kuuntele, vaan pystyy aina tarjoamaan myös ratkaisuja. Emilia lähtee Temppareihin juhlistamaan vuoden kestänyttä sinkkuuttaan. Miehet hän hurmaa ehdottomasti silmillään; erikoiset “ocean eyesit” keräävät usein kehuja.

Fanni, 25, Nummela

“Kun blondii koittaa, niin ei tarvii enää niille bruneille soittaa.”

Suorasanainen ja hauska Fanni on nummelalainen kauneudenhoitoalan yrittäjä. Reissuun lähtiessään hän on hiljattain eronnut neljän vuoden suhteesta, jossa he olivat kumppaninsa kanssa pikkuhiljaa muuttuneet kämppiksiksi. Hän uskoo, että tämän kokemuksen kautta hän pystyy olemaan tukena ja keskustelukumppanina varatuille miehille. Fanni kuvailee itseään aurinkoiseksi ja pirskahtelevaksi persoonaksi, mutta Temppareissa hänestä paljastuu myös aimo annos johtajuutta ja tulisieluista feministiä.

Jenni, 35, Joensuu

“Miun pelinimi on Peruna ja joku teistä vois olla miun leluna.”

Joensuulaisen Jennin mukana sarjaan tulee runsaasti lämpöä ja elämänkokemusta. Ammatiltaan hän on toiminut seurakunnan diakonina. Jenni ei muutenkaan ole tyypillisin Temppari-sinkku, sillä hän on leski, jolla on neljä lasta.

Hänen puolisonsa menehtyi vuonna 2016, ja Jenni on puhunut asiasta avoimesti muun muassa Tiktokissa ja lehtihaastatteluissa. Hän on valmis uuteen suhteeseen, mistä kertoo sekin, että hänellä on parhaimmillaan ollut kymmenet treffit kahdessa viikossa. Jenniä ei haittaisi sekään, että uusi kumppani löytyisi Temppareista.

Laura, 23, Ylöjärvi

“Mä harrastan jenkkifutista. Katotaan kuka teistä tekee ensimmäisen touchdownin.”

Ylöjärveläinen Laura on ammatiltaan kokki ja hän harrastaa jenkkifutista. Moovit ovat muutenkin hallussa, sillä hän on harrastanut myös cheerleadingiä. Ystävät kuvailevat Lauraa empaattiseksi ja kuuntelevaksi kaveriksi. Hänellä on kuitenkin myös villimpi, mitään häpeilemätön puoli, joka rakastaa juhlimista ja pitää tunnelman katossa. Viettelys syntyy Lauran mielestä luonnostaan, riittää että on oma itsensä – ja toki sekin auttaa, kun “iskee tissit tiskiin ja perseen penkkiin”.

Milla, 26, Helsinki

“Mä oon Milla. Anssi Kela sanoo, että tartun aina tikkuun lyhimpään. Löytyisköhän täältä jotain pidempää?”

Helsinkiläinen Milla on maalari ja viihtyy työssään hyvin. Vapaa-ajallaan hän harrastaa käsitöitä, pelaamista, lukemista ja ruoanlaittoa. Rauhallisten harrastusten vastapainoksi Milla nauttii juhlimisesta. Hänen unelmiensa baari-iltaan kuuluu olutta ja shotteja, hyvää musiikkia, tanssia, uusia tuttavuuksia. Millalla on takanaan vaikea parisuhde ja siitä selvittyään hän uskoo olevansa hyvä tukihenkilö muille, myös varatuille miehille.

Sini, 20, Turku

“Mä tykkään, kun on vauhtia ja kuumat kumit”

Turkulainen Sini työskentelee saattohoidossa olevien potilaiden parissa. Vapaa-aikanaan hän hyppää karting-auton rattiin, ja moottoriurheilu on muutenkin hänen sydäntään lähellä. Sini kuvailee itseään rääväsuuksi, jolla on musta huumorintaju, eivätkä hiljaiset hissukat ole hänen mieleensä myöskään ystävinä tai kiinnostuksen kohteina. Hän arvostaa avoimuutta ja suoraa puhetta. Sini uskoo tulevansa varattujen miesten kanssa hyvin juttuun, sillä hänellä on muutenkin enemmän miespuolisia kuin naispuolisia kavereita. Mitä tulee viettelykseen, se on Siniltä hoitunut yleensä parilla pitkällä katseella.

Sonja, 26, Tuusula

“Mä oon leipuri ja tulin tänne nostattaa teidän patonkeja.”

Tuusulalainen Sonja työskentelee leipurina. Vaikean elämäntilanteen jälkeen Sonja päätti hakea Temppareihin, koska haluaa nauttia elämästä täysillä. Juhlimaan lähtiessään hän nauttii tanssimisesta ja karaokesta. Sonja on viihtynyt sinkkuna pari vuotta. Hän kävisi mielellään treffeillä, mutta kertoo, että mielenkiintoisten miesten löytäminen on vaikeaa. Hän toivookin, että pystyisi Temppareissa viimein ottamaan sinkkuudestaan kaiken irti. Viettelykeinona toimii hänen mielestään parhaiten upea hymy. Sonja on hyvä kuuntelija ja hänet tunnetaan ystäväpiirissään hyvistä neuvoistaan.



Sinkkumiehet:

Aleksi, 30, Hyvinkää

“Jos te tarviitte tukea, voitte kääntyä mun puoleen. Kuuntelijana mä oon 5/5 ja kovana 17.”

Hyvinkääläinen Aleksi kuvailee olevansa “rauhallinen hulivili”, ja persoonan molemmat puolet tulevat esiin Temptation Islandin tiimellyksessä. Asiakasvastaavana työskentelevä Aleksi on positiivinen tyyppi, jolla on innostuessaan tapana upota täysillä milloin mihinkin, oli se sitten musiikkia, shakkia tai Rubikin kuution pyörittelyä. Läheisilleen Aleksi on uskollinen ystävä, joka kuuntelee aina kaikkien huolet. Se saattaa nousta vahvuudeksi, kun on aika rakentaa yhteyttä varattuihin naisiin. Aleksi pitää erityisosaamisalueenaan myös huonojen vitsien laukomista.

Ali, 22, Kuopio

“Mä oon järjestyksenvalvoja. Vaikka mun kuuluis pitää yllä järjestystä, niin mä toivon, että sä rikkoisit sääntöjä mun kanssa.”

Tampereelta lähtöisin oleva Ali on supersosiaalinen energiapommi, joka pitää huolta siitä, ettei keskustelussa tule kiusallisia hiljaisia hetkiä. Kehonrakennusta kilpatasolla harrastava mies nauttii villalla estoitta jokaisesta saamastaan ihailevasta katseesta – ja niitä kyllä riittää. Ali opiskelee Kuopiossa farmaseutiksi, mutta viihtyy kuntosalilla ja järjestyksenvalvojana paremmin kuin koulussa. Alille on tärkeää, että kaikki otetaan mukaan yhteisiin juttuihin, koska hän tietää myös, miltä tuntuu jäädä ulkopuoliseksi.

Kimi, 22, Helsinki

“Mä oon yhtä kova nuijimaan ku huutokauppakeisari, mut meissä on se ero, että mä en laske lakanalle.”

Helsinkiläinen, pitkänhuiskea koneasentaja Kimi vaikuttaa ensisilmäyksellä rauhalliselta herrasmieheltä, mutta Temppari-reissun edetessä hänestä paljastuu pikkuhiljaa villi ja vähän tuhmakin puoli. Siihen tosin viittaa myös hänen harrastuksensa, sillä entisenä kilpaveneilijänä Kimi nauttii edelleen vauhdin hurmasta. Kimi on taitava käsistään. Hän kertoo etsivänsä ja korjaavansa vikoja kaikesta – ei vain koneista ja laitteista vaan myös asioista ja ihmisistä. Temppareihin lähtiessään Kimi on ollut sinkkuna muutaman kuukauden ja käynyt sinä aikana treffeillä ainakin kerran viikossa.

KP (Ali), 26, Helsinki

“Mun nimi on KP, mä oon artisti ja mä voisin olla se uus sävel sun sydämeen.”

Rap-uraa aloitteleva helsinkiläinen KP on sosiaalisen median tuottaja, joka harrastaa taidetta laajalla rintamalla. Hän osaa olla villi juhlija, mutta herkkänä sieluna hän uppoutuu bileissä helposti myös syvällisiin keskusteluihin. Kun sopiva tilaisuus tulee, KP on valmis myös hyppäämään parrasvaloihin ja antamaan varatuille naisille näytteen musikaalisista lahjoistaan. KP arvostaa kumppanissa eniten rehellisyyttä, ja avoimuutta ja hänen mielestään toimiva kommunikaatio on hyvän suhteen perusta. Sinkkuna komistus on kuitenkin viihtynyt jo viisi vuotta.

Nico, 30, Keminmaa

“Mä en ajatellu teitä täällä lykkiä, mut oon aika varma, että te tuutte kerjäämään tän mestarin tykkiä.”

Korjaamovastaavana työskentelevän keminmaalaisen Nicon puhe soljuu pohjoisella murteella ja antaa kuvan leppoisasta ja rauhallisesta miehestä. Nico kuitenkin kertoo olleensa pitkään kunnon huithapeli, joka juhli ja painoi menemään muiden tunteista välittämättä. Heittäytyminen pitkään seurustelusuhteeseen ja kahden lapsen syntymä laittoivat viimein asiat oikeaan perspektiiviin. Temppareihin Nico haki pian sinkuksi jäätyään. Hän on ylpeä päästessään edustamaan lappilaista miehen mallia Temppareissa.

Niklas, 27, Kuopio

“Mä voisin olla se teidän kielletty hedelmä, jota saa kokeilla ja maistaa.”

Vilkas moottoriturpa Niklas on lähtöisin Nurmeksesta ja asuu nykyään Kuopiossa. Levoton veri ja uutta rakastava luonne ovat kuitenkin vieneet häntä töiden perässä ympäri Suomea teini-ikäisestä saakka. Niklas rakastaa juhlia ja festareita, mutta Temptation Islandilla hän on eniten innoissaan mahdollisuudesta päästä treffeille. Se ei kuitenkaan estä Niklasta nauttimasta bileistäkin täysin rinnoin – ja yllättävän usein myös paljain pakaroin. Niklas oli ennen sarjaseurustelija, mutta on nyt viihtynyt sinkkuna jo kolme vuotta. Omien sanojensa mukaan hän ei enää edes osaisi kelpuuttaa ketään rinnalleen.

Rafael, 20, Ylöjärvi

“Mun äidinkieli on englanti, joten ehkä joku teistä tytöistä vois opettaa mulle suomea suusta suuhun -menetemällä.”

Kiharatukkainen Rafael on todellinen maailmankansalainen. Hän asui lapsuutensa Yhdysvalloissa ennen kotiutumista Suomeen. Amerikkalainen mentaliteetti näkyy Rafaelissa edelleen esimerkiksi positiivisuutena ja avoimuutena uusille ihmisille ja asioille. Hän kuvaileekin itseään magneetiksi, jonka ympärille väki mielellään kerääntyy esimerkiksi juhlissa. Rafaelin intohimo ovat tietokoneet ja teknologia, joiden parissa hän suunnittelee tulevaisuuden menestystarinaa. Temppareihin hän haki äitinsä kannustamana viettäessään välivuotta koulusta.

Rifat, 22, Helsinki

“Vaikka mä en ole ihan vielä lääkäri, niin voin kyllä vilkaista.”

Helsinkiläinen Rifat on todellinen harvinaisuus: ensimmäinen Temppareihin matkaava lääkäri. Rifat opiskelee lääketieteellisessä neljättä vuotta. Hän on ehtinyt toimia työssään jo sen verran, että on huomannut olevansa erityisen hyvä potilaiden kohtaamisessa. Toisaalta hän kuvailee olevansa ylipäätään hyvä kohtaamaan tuntemattomia ihmisiä ja puhumaan heidän kanssaan. Rifat on äänekäs ja puhelias tyyppi, joka ei jää nurkkaan istumaan, vaan ottaa tilanteen haltuun ja hurmaa kaikki hymykuopillaan. Vapaa-ajallaan hän harrastaa intohimoisesti kuntosalilla käymistä.

Riku, 32, Tampere

“Mä oon Riku. En ole se rikas, mut mä tulin poimimaan teidän kullanhehkuvat sydämet.”

Kokkina työskentelevä tamperelainen Riku odottaa Temppareista erityisesti ainutkertaista kokemusta sekä uusia kavereita. Hän on sosiaalinen tyyppi myös arkielämässään, sillä hän harrastaa erilaisia joukkuepelejä ja käy vapaa-ajallaan paljon ulkona tuulettumassa. Kuntosalilla hän viihtyy jopa kuutena päivänä viikossa. Urheilun vastapainoksi Riku käy ahkerasti teatterissa. Hän on kiinnostunut näyttelemisestä ja haluaisi kokeilla siipiään alan hommissa. Rikulla on takanaan pitkä suhde, joka eteni kihloihin saakka. Reissuun lähtiessään hän on ehtinyt olla sinkkuna noin puolitoista vuotta.

Viljo, 35, Helsinki

“Pojankoltiaiset voi ampua kudin vaikka sukkaan, mutta mun kanssa te naiset puhkeette kukkaan.”