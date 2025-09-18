Ruotsalaisveskari Niklas Rubin on ollut kahdella edelliskaudella SM-liigan parhaita ellei jopa yksiselitteisesti paras maalivahti. Rubin, 29, vaihtoi keväällä Porin Ässien riveistä pohjoiseen ja Oulun Kärppien nuttuun. Rubin oli jälleen häkellyttävässä iskussa, kun Kärpät kaatoi keskiviikon kierroksella Vaasassa Sportin.

Rubin piti varsin epätasaisesti esiintynyttä Kärppä-laumaa pystyssä. Oululaisjoukkue otti lopulta mukaansa 2–1-voiton.

– Vaikea peli. Rubin oli taas kerran mies paikallaan ja varasti meille voiton, Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen kehui suojattiaan lehdistötilaisuudessa.

Rubin venyi illan ottelun aikana useisiin loistotorjuntoihin.

– Emme vain pystyneet ohittamaan häntä kuin kertaalleen. Tuo johtui osin meidän tehottomuudestamme, mutta täytyy rehellisesti sanoa, että oli siellä mukana myös huikeita torjuntoja, Sportin päävalmentaja Juuso Hahl kehui vastustajan veräjänvahtia, lisäten perään:

– Ei se aina mene hyökkääjän piikkiin, jos maalia ei synny.

Rubin on aloittanut kautensa häikäisevällä tavalla Kärppien tolppien välissä. Hänen torjuntaprosenttinsa kolmen pelatun ottelun jälkeen on peräti 93,15, päästettyjen maalien keskiarvon ollessa yhtä kamppailua kohden 1,68.

Rubin valittiin viime kauden päätteeksi SM-liigan parhaaksi maalivahdiksi. Hän ehti edustaa Ässiä kolmen kauden ajan.

Kärppien pelit jatkuvat lauantaina vieraissa Ässiä vastaan. Sport matkaa puolestaan perjantaina Kouvolaan KooKoon luokse.