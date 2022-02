Riikka Purra MTV Uutisille Mika Niikon hämmentävästä Ukraina-tviitistä: "Ei tällaista pidä tietenkään vaatia"

Niikko on sittemmin poistanut tviittinsä.

– Nyt pitäisi sitten Macronin tai jonku muun astua julkisuuteen ja sanoa että Ukraina ei liity Natoon. Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eikö Lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä joka Venäjän tuntee? tviitti kuului sanatarkasti.

Näin kommentoi puheenjohtaja Purra

– Ei tällaista tietenkään pidä vaatia. Turvallisuuspolitiikassa on hyvä säilyttää pidättyväinen linja. Ei Suomen kannata tällaiseen puuttua, Purra sanoo MTV Uutisille.

Purra ei ole ehtinyt itse lukea tviittiä, vaan on kuullut siitä toimittajilta.

– Perussuomalaisten mielestä Suomella ja muilla valtioilla on suvereeni oikeus päättää omista turvallisuuspoliittisista ratkaisuistaan. Tietenkin on toinen asia tulkita sitä, mikä esimerkiksi turvallisuuspoliittisella ja kansainvälisellä tasolla on realistista ja todennäköistä, mutta tässäkin yleisesti suositan, että kannattaa olla riittävän pidättyväinen.