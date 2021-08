Veikkaus-malli on jäänyt ajastaan jälkeen, sanoo ministeri Kurvinen "Tästä täytyy tavalla tai toisella linjata"

– Se on ollut kestävä, suomalainen malli mutta maailma muuttuu. On vähän erikoinen tilanne, että suomalainen tiede, taide ja kulttuuri ovat riippuvaisia Veikkauksen liiketoiminnasta, Kurvinen sanoo MTV Uutisille.

– Näköpiirissä on, että Veikkauksen tuotot putoavat aika paljonkin melko pysyvästi. Tämä täytyy tavalla tai toisella linjata, sillä vuodesta 2024 alkaen asiat ovat avoimena, Kurvinen sanoo.

– Tämä on henkilökohtainen kannanottoni, mutta käsittääkseni hallituksella on tästä tahtotila linjata. Hallitus on keväällä sopinut, että tätä asiaa selvittämään asetetaan valtioneuvoston kansliasta työryhmä. Toivon, että työhön ryhdyttäisiin.