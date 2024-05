Kokoomuksen Marttinen jyrähtää Purralle ja Henrikssonille – "Mistä on sovittu yhdessä, myös pitää"

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen sanoo, että jos jonkun ministerin on tarpeen muuttaa aikaisempia säästöpäätöksiä, hänen on haettava vastaavat korvaavat säästöt muualta omalta hallinnonalaltaan ja asiasta on oltava hallituspuolueiden kesken yksimielisyys.