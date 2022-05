Riidanhaastajan täystyrmäys tallentui videolle: Ex-koulukaveri puolusti 19-vuotiaan hyökkäystä iskusateella ja sai tuomion – "Ymmärrän, että tuomiota on vaikea käsittää"

Egon pönkitystä

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle hän kertoo vuotta myöhemmin, että ylösnousemisessa on ollut kyse ”oman egon pönkittämisestä”. Toisaalta hän on ollut myös niin sekavassa tilassa, että on kertomansa mukaan vain yrittänyt selvitä ja puolustautua.

Professori: Hätävarjelun rajat ylitetty

– Ymmärrän kyllä sen hämmennyksen, mikä tässä maallikolle tulee. Täysin ymmärrän sen, että tuomiota on vaikea käsittää, mutta jos katsomme hätävarjelusäännöstä, niin kyllä päätös on täysin ymmärrettävä, sanoo rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

– Törkeästä pahoinpitelystä tuomittu on kohdistanut iskuja toisen päähän vielä siinäkin vaiheessa, kun toinen on maannut maassa tai täysin puolustuskyvyttömässä kunnossa. Hätävarjelun rajat on ylitetty tavalla, joka on antanut aiheen tuomita törkeästä pahoinpitelystä. Puolustusteon pitää olla tarpeellinen, että se olisi hätävarjelutekona sallittu. Jos hyökkääjä tulee siihen tilaan, ettei pysty enää väkivaltaa tehokkaasti kohdistamaan, se ei ole enää hätävarjeluteko.