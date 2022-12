Älä säilö helyjäsi näin: Yleinen tapa saattaa pahimmillaan pilata korusi

Moni meistä säilyttää korujaan rasiassa – korurasiahan nyt on nimensä mukaisesti looginen säilytyspaikka koruille.

Mitä korut pitävät sisällään?

Se, kuinka nopeasti koru hapettuu, riippuu siitä, kuinka paljon lopputuotteessa on mitäkin metallia.

Korujen ammattilaisarvioija Judith Anderson kertoo Huffington Postille, ettei platina tummu, koska siinä ei ole perusmetalleja, mutta kullan eri tyypeillä on erilaisia koostumuksia. Esimerkiksi 14 karaatin kulta on vain 58,5-prosenttisesti puhdasta kultaa.

– Loput komponentit ovat yleensä hopean ja kuparin yhdistelmiä vaihtelevissa suhteissa väristä riippuen. Jos tarkastelet valkokultaa, siinä on joko nikkeliä tai siinä voi olla myös iridiumia, joka kuuluu platinaryhmään, Anderson kertoo.

Ruusukullassa sen sijaan on Andersonin mukaan yleensä enemmän kuparia tai hopeaa. Korualalla ei ole kuitenkaan olemassa yhtä tiettyä standardia kullan valmistamiseen.

– Eri käsityöläisillä on omat reseptinsä, kun he seostavat kultaansa. Suurilla kultaa myyvillä yrityksillä on tietty kaava, jota ne käyttävät tuotannossaan. Värin aiheuttaa kupari- ja hopeapitoisuuden vaihtelu, Anderson kertoo.