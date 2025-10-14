Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtamassa hankkeessa löydettiin kosmetiikkateollisuuden käyttöön uusia kasvipohjaisia ainesosia, jotka ehkäisevät ihon ikääntymistä ja tulehduksia. Yli sadasta tutkitusta kasviuutteesta 25 osoittautui lupaaviksi ihonhoitotuotteiden ainesosiksi.

Basilikan karvajuuriuutteet osoittautuivat tutkimuksissa tehokkaiksi torjumaan ikääntymisen merkkejä iholla.

– Sieltä löytyi tehokkaita entsyymiaktiivisuuksia, jotka vaikuttavat nimenomaan ihon hyvinvointiin ja kosteuden ylläpitämiseen, kertoo dosentti ja VTT:n vanhempi neuvonantaja Kirsi-Marja Oksman-Caldentey.

Hankkeessa löydettiin uusia kasvipohjaisia ainesosia kosmetiikkateollisuuden käyttöön.MTV

Joka neljännestä kasvista löytyi hyödyllisiä yhdisteitä

VTT:n johtamassa ja EU:n rahoittamassa hankkeessa etsittiin kosmetiikkateollisuuden käyttöön uusia kasvipohjaisia ainesosia, joilla olisi hyödyllisiä ominaisuuksia. Yli sata kasviuutetta testattiin ja niistä joka neljäs sisälsi tulehdusta ehkäiseviä ja ikääntymistä hidastavia yhdisteitä.

– Kasvien ominaisuuksien välillä on myös laadullisia eroja. Niillä kaikilla on näitä ominaisuuksia, mutta eri asteisina. Tietenkin haluamme tuotteisiin vain tehokkaimmat yhdisteet, toteaa VTT:n tutkimustiimin päällikkö Heiko Rischer.

Basilikan lisäksi tehokkaimpia olivat tanskankuirimo ja havannapaprika. Rannikoilla kasvavasta tanskankuirimosta löytyi tulehdusta ehkäisevää ja ikääntymistä hidastavaa vaikutusta sekä voimakkaita antimikrobisia ominaisuuksia. Havannapaprika tehosi jopa sairaalabakteeri MRSA: ta vastaan. Lisäksi se suojasi ihosoluja stressiltä ilman ärsytysreaktioita.

Tutkittua tehoa mielikuvien sijaan

Hankkeessa kiinnitettiin huomiota myös vastuulliseen tuotantoon. Uutteita varten kasveja ei tarvitse kerätä luonnosta vaan niitä voi kasvattaa kasvihuoneissa tai soluviljelmissä, esimerkiksi bioreaktoreissa.

Uutteiden teho on myös tieteellisesti tutkittu.

– Kosmetiikkamarkkinoilla on aiemmin ollut valtavasti erilaisia tuotteita, joiden tehoa ei ole mitenkään tieteellisesti todennettu. Meidän projektissamme tähdättiin siihen, että saadaan kunnon tutkimustuloksia siitä, millainen vaikutus on eikä vain luoda mielikuvia, sanoo Oksman-Caldentey.

Kasveista voi löytyä uusia lääkkeitä

Maailman kasveista vain murto-osa on tutkittu, joten niistä voi vielä löytyä uusia tehokkaita ainesosia moniin eri tarkoituksiin.

– Nyt meitä kiinnostivat kosmetiikkaan sopivat yhdisteet, mutta kasveissa on myös lääkkeiksi sopivia ainesosia. Tiedämme, että kasvit tarjoavat valtavan määrän mahdollisuuksia vielä tuntemattomiin käyttötarkoituksiin, uskoo Rischer.

– Potentiaali on valtava, jos ajatellaan koko maailman kasvimäärää, josta vain tosi pieni osa on tutkittu kemiallisesti tai biologisesti. Kyllä siellä on suuri potentiaali, kunhan vaan löydetään oikeat kasvit, pohtii Oksman-Caldentey.

Tuotteita markkinoille jo lähivuosina

Tutkimushankkeessa löydettyjä kasviuutteita sisältäviä ihonhoitotuotteita voidaan saada markkinoille melko nopeastikin. Alan yritykset ovat olleet kiinnostuneita tuloksista.

– Olemme nyt siinä vaiheessa, että pyritään keskustelemaan eri yritysten kanssa heidän kiinnostuksestaan. Uskon, ettei puhuta kovin monien vuosien kehittelystä niin kuin esimerkiksi lääkepuolella. Tässä on jo todettu turvallisuus ja teho, tiivistää Oksman-Caldentey.

4,5 vuotta kestäneessä InnCoCells-hankkeessa oli VTT:n lisäksi 16 kumppania 11 Euroopan maasta, muun muassa yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.