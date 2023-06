Coco Harlin sai hulppeat 1-vuotisjuhlat saaristossa – mekko sävy sävyyn kakun kanssa

– Halusimme juhlia Cocon ensimmäistä syntymäpäivää Suomessa olomme aikana kuukautta ennen oikeaa päivää. Juhlat olivat unohtumattomat, ja olemme niin kiitollisia läheisimmille ystävillemme ja perheellemme, että he tekivät matkan rakkaalle Tammion saarellemme. Coco on niin onnekas, kun hänellä on kaikki teidät elämässään, Harlinit kirjoittivat.

Johanna ja Renny aloittivat Tammion kotinsa remontoinnin vuonna 2021, ja nyt se on loppusilauksia vaille valmis. Renny kertoi The Harlins-sarjassa, että hän on viettänyt lukuisia lapsuuden kesiä Tammiossa, sillä hänen suvullaan on talo saarella.