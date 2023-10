Moni autoilija toimii renkaiden kanssa lain edellyttämällä tavalla, mutta ei ehkä kannattaisi – "Erityisen vaarallinen yhdistelmä"

Vaikka kuluneet renkaat ovat vaaraksi liikenteessä, joka toinen suomalaisautoilija kertoo aikovansa ajaa renkaansa loppuun lain edellyttämälle 1,6 mm sakkorajalle ennen kuin hankkii uudet renkaat. Autonrengasliitto on havainnut ilmiön monena vuonna kuluttajatutkimuksessaan.

– Se on todella huono juttu. Puolueettomien rengastestien mukaan siinä vaiheessa urat eivät enää juurikaan poista vettä renkaan ja tienpinnan välistä, jolloin jarrutusmatkat ja vesiliirron riski kasvavat, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora sanoo tiedotteessa .

Oman auton kesärenkaat on syytä tarkastaa nyt. Syksyllä satelee ja ulkona on pimeämpää.

– Juuri syksyllä renkaalta vaaditaan sitä pitoa. Eteläisessä Suomessa kesärenkailla voidaan ajaa vielä kuukaudesta puoleentoista. Renkaat on syytä uusia kulumisen, ei kalenterin mukaan, Nuora muistuttaa.

Kesärenkaiden urien turvasuositus sadekelillä on 4 mm.

Tiedätkö, mikä on kaikista tärkein toimenpide, kun rengas hajoaa kesken ajon? Paina ammattilaisen vinkit mieleesi

Miten renkaan ikä vaikuttaa pito-ominaisuuksiin?

Urien syvyyden lisäksi myös renkaan ikä vaikuttavat sen pito-ominaisuuksiin. Jos renkaan valmistuksesta on kulunut kymmenen vuotta tai sen käyttöönotosta on kuusi vuotta, rengas on käyttöikänsä lopussa.