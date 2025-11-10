Kolme puolalaismiestä on passitettu vankilaan pankkiautomaattien räjäytyksistä kolmella eri paikkakunnalla.
Oulun käräjäoikeus on tuominnut kolme puolalaista miestä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin kolmella eri paikkakunnalla tapahtuneista pankkiautomaattien räjäyttämisistä ja niistä saatujen rahojen anastamisesta.
Rikossarja ulottui Vaasaan, Euraan ja Vaalaan, ja saaliiksi kertyi yhteensä yli 190 000 euroa.
Ensimmäinen teko tapahtui lokakuussa 2024 Vaasassa, seuraava marraskuussa Eurassa ja kolmas huhtikuussa 2025 Vaalassa.
Vaasassa anastettiin yli 93 000 euroa, Eurassa noin 52 000 euroa ja Vaalassa yli 44 000 euroa.
Kaikissa tapauksissa pankkiautomaatti räjäytettiin auki ja rahat vietiin.
Rikossarja suunniteltiin Puolassa
Vastaajat olivat yhdessä laaditun suunnitelman perusteella saapuneet Puolasta Suomeen omaisuusrikosten tekemistä varten.
He olivat jo aiemmin käyneet Suomessa tekemässä tiedustelua, ja samalla he etsivät kohteiksi soveltuvia pankkiautomaatteja ja kartoittivat paikkakuntia, joilla valvonta oli vähäistä.
Miehet toivat maahan myös Audi-henkilöauton, jota käytettiin rikosten toteuttamisessa kuljetus- ja pakoautona. Teot olivat osa tarkasti laadittua suunnitelmaa, ja jokaisella oli oma roolinsa.