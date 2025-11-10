



Pankkiautomaatteja räjäytettiin elokuvatyyliin – puolalaismiehet saivat saaliiksi liki 200 000 euroa Yksi räjäytetyistä pankkiautomaateista sijaitsi Vaalassa K-marketin yhteydessä. Julkaistu 21 minuuttia sitten MTV UUTISET – ari kettunen Kolme puolalaismiestä on passitettu vankilaan pankkiautomaattien räjäytyksistä kolmella eri paikkakunnalla. Oulun käräjäoikeus on tuominnut kolme puolalaista miestä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin kolmella eri paikkakunnalla tapahtuneista pankkiautomaattien räjäyttämisistä ja niistä saatujen rahojen anastamisesta. Rikossarja ulottui Vaasaan, Euraan ja Vaalaan, ja saaliiksi kertyi yhteensä yli 190 000 euroa. Ensimmäinen teko tapahtui lokakuussa 2024 Vaasassa, seuraava marraskuussa Eurassa ja kolmas huhtikuussa 2025 Vaalassa. Vaasassa anastettiin yli 93 000 euroa, Eurassa noin 52 000 euroa ja Vaalassa yli 44 000 euroa. Kaikissa tapauksissa pankkiautomaatti räjäytettiin auki ja rahat vietiin. Rikossarja suunniteltiin Puolassa Vastaajat olivat yhdessä laaditun suunnitelman perusteella saapuneet Puolasta Suomeen omaisuusrikosten tekemistä varten. He olivat jo aiemmin käyneet Suomessa tekemässä tiedustelua, ja samalla he etsivät kohteiksi soveltuvia pankkiautomaatteja ja kartoittivat paikkakuntia, joilla valvonta oli vähäistä. Miehet toivat maahan myös Audi-henkilöauton, jota käytettiin rikosten toteuttamisessa kuljetus- ja pakoautona. Teot olivat osa tarkasti laadittua suunnitelmaa, ja jokaisella oli oma roolinsa.





Räjähdys ja takaa-ajo Vaalassa

Vaalan tapaus käynnisti laajan poliisioperaation. Huhtikuisena aamuyönä poliisille ilmoitettiin kaupparakennuksessa sijainneen pankkiautomaatin yhteyden katkeamisesta. Pian sen jälkeen kuultiin räjähdys.

Silminnäkijät näkivät auton poistuvan paikalta, perässään kipinöitä iskevä metallimöykky. Poliisi löysi myöhemmin metsäautotieltä murretun automaatin jäänteet noin viiden kilometrin päästä.

Räjäytetyn pankkiautomaatin jäänteet löytyivät metsäautotieltä.

Vaalassa varkaat olivat päässeet käsiksi automaattiin murtamalla ensin automaatin vieressä olleen varaston oven. Ennen murtoa he täyttivät varashälyttimen kaiuttimet uretaanivaahdolla estääkseen hälytysäänen kuulumisen.

Pakoon lähdettyään he kylvivät tielle rautahakasia, jotta mahdollisen takaa-ajon aikana poliisiautojen renkaat olisivat puhjenneet.

Poliisi löysi epäiltyjen autosta poliisiauton eteen heitettäviä koukkuja, joiden tarkoitus on puhkaista seuraavan ajoneuvon renkaat.Poliisi

Epäillyt kiinni Kempeleessä

Poliisi sai miehet kiinni samana päivänä Kempeleessä sijaitsevasta majoitusliikkeestä.

Kaikki kolme, vuonna 1977 syntyneet Piotr Tasarz ja Daniel Piasecki sekä vuonna 1978 syntynyt Arkadiusz Rogozinski, vangittiin Oulun käräjäoikeuden päätöksellä. He pysyivät tutkintavankeina oikeudenkäyntiin saakka.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Sormunen Oulun poliisilaitokselta kertoo, että teko oli selvästi ammattimaisesti suunniteltu.

– Vaalan teko oli hyvin ammattimaisesti suunniteltu ja toteutettu. Poliisi huomioi heti alussa mahdollisuuden kansainvälisestä ja rajat ylittävästä ammattirikollisuudesta. Epäillyt saatiin kiinni nopeasti yhteistyön ja tehokkaan tutkinnan ansiosta, Sormunen sanoo.

Ehdottomia vankeustuomioita

Oulun käräjäoikeus katsoi kaikkien kolmen miehen syyllistyneen kolmeen törkeään varkauteen.

Piotr Tasarz ja Arkadiusz Rogozinski tuomittiin kumpikin kahden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Daniel Piasecki sai kahden vuoden ja yhden kuukauden ehdottoman vankeustuomion.

Miehet määrättiin myös korvaamaan pankkiautomaattien omistajille ja liikekiinteistöjen haltijoille aiheutuneet vahingot.

Tuomio perustui syyteneuvotteluun ja tunnustamisoikeudenkäyntiin, jotka pidettiin 3. marraskuuta.

Vastaajien asianajajien palkkiot nousivat yhteensä lähes 40 000 euroon, minkä lisäksi valtiolle kertyi kuluja tulkkauksesta, säilyttämisestä ja esitutkinnasta.

