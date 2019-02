Reikäiset maantiet eivät ole jääneet autoilijoilta huomaamatta – rahaa päällystykseen vähemmän kuin vuosikausiin: "Tänä vuonna näyttää todella huonolta"

Tienkäyttäjät ovat osoittaneet aktiivisuuttaan. Asia on huomattu Väylävirastossa.

– Kun keli on sellainen, että lämpötila sahaa plussan ja miinuksen välillä, niin reikiintyminen on todella nopeata. Saamme paljon palautetta, että teissä on reikiä. Totta kai tämä ymmärretään, ja teemme paljon toimenpiteitä, että reikiintymistä pystytään hallitsemaan, sanoo Väyläviraston tieliikennejohtaja Pekka Rajala.