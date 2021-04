Ruusu, 18, sai sairauskohtauksen lenkillä ja löi päänsä katukiveen – haluaa nyt kiittää auttajia: "Jaksetaan vielä välittää"

Toimi näin, jos kohtaat kohtauksen saaneen Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriötila, jossa esiintyy kohtauksia, joissa tajunta hämärtyy. Samalla voi esiintyä kouristuksia tai muita oireita. Kohtaukset ovat tavallisesti minuuttien mittaisia. Kun epilepsiapotilas tai ensimmäistä kertaa kouristava saa kouristuskohtauksen, toimi seuraavasti: Huolehdi, että ihminen ei kolhi itseään esineisiin.

Suuhun ei saa laittaa mitään esimerkiksi estämään kieleen puremista.

Ihminen käännetään kylkiasentoon, kun kouristelu on päättynyt.

Älä yritä elvyttää epilepsiakohtauksesta kärsivää äläkä anna hänelle juotavaa tai syötävää.

Jos kouristelu kestää yli viisi minuuttia tai se uusiutuu, soita hätänumeroon 112.

Kun epilepsiapotilaan kouristuskohtaus menee ohitse, varmista ennen paikalta poistumista, että ihminen on täysin tajuissaan. Lähde: Terveyskirjasto.