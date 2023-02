Reetta Hurskeen mahtivireen taustalla rohkea veto – "Mahdollisuus saada muutamia sadasosia pois”

Reetta Hurske on noussut hallikaudella uudelle tasolle. Tamperelainen on parantanut Suomen ennätystä 60 metrin aitamatkalla useaan otteeseen, ja vanhasta SE-ajasta on lähtenyt peräti sekunnin kymmenys.

Hurskeen viimeinen noteeraus 7,81 nosti hänet jo maailmantilastossa toiseksi. Se ei ollut kuitenkaan vielä täydellinen juoksu Hurskeen valmentajan Marjukka Suihkon mielestä.

– Olihan se erinomainen juoksu, mutta on siinä ihan reaktiosta lähtien mahdollisuuksia muutamia sadasosia saada pois, Suihko sanoo.

Tarkkasilmäinen valmentaja huomasi lähtöreaktion lisäksi monta kehityskohtaa, vaikka korostaakin, että kokonaisuutena juoksu oli mainio.

– Kun Reetta tuli ensimmäiseltä aidalta alas, se ei ollut edes nopeinta Reettaa, mitä ollaan nähty, Suihko kertoo.

Ensimmäinen aitavälikään ei sujunut valmentajan mukaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja myös loppusuoralla oli otettavissa sadasosia pois. Kaikista pienistä kehityskohdista huolimatta tamperelainen alitti edellisen Suomen ennätyksensä jopa viidellä sadasosalla.

"Kovilla tehoilla"

Suihkon mukaan tärkein asia suojatin kehityksessä on ollut, että hän on pysynyt terveenä. Sen myötä harjoitteluun on pystytty tuomaan pieniä muutoksia.

– Tasonnosto tulee sieltä, että on tehty oikeanlaista voimaharjoittelua ja juostu kovaa aitoja harjoituksissa paljon.

Hurske ja Suihko tuntevat toisensa jo hyvin pitkältä ajalta, ja nyt yhdessä on uskallettu tehdä peliliikkeitä harjoitusohjelman suhteen. Ne ovat myös kantaneet hedelmää.

–Tiedetään, mitä on aiemmin tehty. Nyt on pystytty ja uskallettu kehittää vielä tekemistä. Ollaan siirrytty siihen, että se mitä tehdään, tehdään kovilla tehoilla. On myös uskallettu levätä välissä.

– Aiempina vuosina Reetta ei ole hirveästi voimaa tehnyt, mutta nyt sitä ollaan tehty monipuolisesti.

Hurske tunnetaan siitä, että hän hyvä lähtijä. SE-juoksussa suomalainen jäi kuitenkin reaktioajassa juoksun voittaneelle Puolan Pia Skrzyzsowskalle noin neljä sadasosaa.

– Reetan reaktioajat ei ole enää samaa luokkaa kuin muutama vuosi sitten, Suihko sanoo.

Se ei kuitenkaan haittaa, sillä lähdön jälkeisissä askeleissa Hurskeen juoksu on ottanut suuria kehitysaskelia. Vaikka SE-juoksun lähdössä tulikin takkiin, oli suomalainen ensimmäisellä aidalla samaa aikaa puolalaisen kanssa.

– Ensimmäiselle aidalle tulo on kehittynyt todella paljon, valmentaja toteaa.

– Nopeus ja räjähtävyys ovat kehittyneet ja me olemme systemaattisesti tälle vuodelle kehittäneet nopeutta. Kaikki harjoitukset ja aitatreenit tehdään tehollisesti kovaa.

Vauhti säilyy 100 metrille

Hurskeen tasonnostoa alleviivaa myös se tosiasia, että hän on juossut kaikki hallikilpailunsa alle kahdeksan sekunnin. Juoksujen vaihteluväli on 7,81-7,95, mikä kertoo rautaisesta tasaisuudesta.

Tähänkin Suihko uskoo vastauksen löytyvän harjoittelusta.

– Toistoja on tehty paljon, mikä näkyy siinä, että hallikauden kisat ovat olleet niin tasaisia. Harjoituksissa on juostu kovaa ja paljon.

Tampereen Pyrintöä edustava aituri on myös parantanut menoaan kilpailu kilpailulta. Usko omaan tekemiseen on korkealla.

– Reetta on aina ollut hyvä kilpailija, ja se on ollut hänen vahvuutensa. Tuntuu, että hänen itseluottamuksensa on kasvanut sen myötä, että on tullut hyviä suorituksia.

Paljon on jo spekuloitu, kuinka hyvin Hurske pystyy siirtämään vauhtiaan ulkoradoille ja 100 metrin aitajuoksuun. Valmentajan mukaan se on koko ajan pidetty mielessä.

– Kyllä se sata metriäkin kulkee. Olemme tehneet pidempiäkin aitatreenejä, ja vauhti jatkuu samalla tavalla kuudenkymmenen metrin jälkeen.

– Täytyy nyt ensin toivoa, että urheilja pysyy terveenä. Se on kaiken lähtökohta. Toivon, että rutiinijuoksut tippuisivat pari kymmenystä ja voisi tulla joitain piikkejä.