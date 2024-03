Max Verstappenilta rajua vihjailua tulevaisuudestaan, Helmut Markon kohtalolla valtava rooli – "Jos hän lähtee, meillä on iso ongelma"

Marko kertoi perjantaina medialle, että hänen tulevaisuutensa Red Bullissa on vaakalaudalla, sillä talli saattaa hyvinkin hyllyttää hänet. Autosportin tietojen mukaan Red Bull on käynnistänyt tutkinnan Christian Horneriin kohdistuneen tutkinnan aikana tapahtuneista mediavuodoista.

– Kunnioitan Helmutia todella paljon ja sitä kaikkea, mitä olemme saavuttaneet yhdessä. Lojaaliuteni häntä kohtaan on todella suurta. Olen aina ilmaissut sen kaikille tiimiläisille johtoporrasta myöten, että hänellä on suuri rooli minun päätöksenteossani, Verstappen kertoi aika-ajojen lehdistötilaisuudessa .

– On todella tärkeää, että hän pysyy tallissa. Niin kuin kaikki muutkin, koska tämä on tiimityötä. On todella tärkeää, että pidämme avainhenkilöt yhdessä, koska minusta tuntuu, jos noin tärkeä pilari kaatuu, se ei ole hyvä juttu minulle. Olen sanonut sen myös tallille. Minusta Helmutin on jäätävä, Verstappen täräyttää.