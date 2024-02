Muu F1-varikko vaikeni: Toto Wolff esitti suoran vaatimuksen Christian Hornerin kohututkinnasta

– Minusta se on selvää. Formula ykköset ja tallit, me seisomme inkluusion, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja diversiteetin puolesta, eikä se ole vain puhetta, vaan elämää päivästä päivään.

– Mielestäni nämä ovat standardit, jotka asetamme itsellemme. Tämä on maailmanlaajuinen laji, yksi urheilun tärkeimmistä alustoista maailmassa, ja me olemme roolimalleja, Wolff latasi Sky Sportsin mukaan .

– Tuon sanottuani, on ollut paljon spekulaatiota, mitä on tapahtunut viimeisten viikkojen aikana, spekulaatiota, josta me olemme kuulleet, ja siitä, mitä on tekeillä.

– Tässä vaiheessa on tärkeää, että prosessi on täsmällinen… Red Bull on käynnistänyt itsenäisen tutkinnan, ja jos se tehdään oikein läpinäkyvästi ja täsmällisesti, sitä on katsottava – mitä seurauksia ja merkityksiä sillä on formula ykköselle – miten voimme oppia siitä.