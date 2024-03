Max Verstappenin isä taas hyökkäyskannalla – tyly tuomio Christian Hornerin vaatimukselle: "Se on nyt liian myöhäistä"

Belgiassa ajettavassa Rallye de Hannut -kilpailussa tänä viikonloppuna mukana oleva Jos Verstappen on nyt jatkanut siitä, mihin viikko sitten jäi. Hän ensinnäkin antoi tukensa naiselle, jota Horner on väitetysti kohdellut sopimattomasti ja jonka Red Bullin kerrottiin aiemmin tällä viikolla hyllyttäneen tehtävistään .

– Se on nyt mielestäni liian myöhäistä. Jos hän sitä haluaa, olkoon niin, mutta en usko sen olevan mahdollista. En halua puhua liikaa, koska se luo ongelmia. Minulle kaikkein tärkeintä on se, että Max on tyytyväinen. Haluan vain, että hän on onnellinen.