Red Bull -pomo häkeltyi Christian Hornerista tehdystä vuodosta – kuvakaappaukset kiertävät: "Käsissämme on täysi sekasorto"

Vuodetut yksityisviestit ovat mitä ilmeisemmin Hornerin ja hänestä sittemmin valituksen tehneen naispuolisen työntekijän välistä kommunikaatiota WhatsAppissa. Osa viesteistä on seksuaalissävytteisiä. Kuvakaappausten aitoudesta ei ole varmuutta.

Red Bullin F1-talli ei ole toistaiseksi halunnut kommentoida vuodettuja viestejä, sillä tallin tiedottajan mukaan se on Hornerin yksityisasia.

– Olen täysin häkeltynyt ja yllättynyt siitä, että dokumentit on vuodettu. En ole itse nähnyt niitä, Marko sanoi saksalaislehdelle Motorsport-Totalin mukaan .

Saksalaislehti Bild on toistaiseksi harvoja suuria julkaisuja, joka on julkaissut otteita vuodetuista yksityisviesteistä. Kuvakaappauksia niistä kuitenkin kiertää jo sosiaalisessa mediassa.

Brasilialaisen F1-toimittajan Julianne Cerasolin mukaan ainakin brittimedialle on ilmoitettu juristien välityksellä, että viestin julkaiseminen johtaisi välittömästi oikeuskanteeseen.

– No, käsissämme on täysi sekasorto… F1-maailmalle on lähetetty puolet tarinasta. Jos koko juttu tulee julki, siitä tulee todella rumaa, Saward vihjaili.