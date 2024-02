Red Bull ja Christian Horner ovat päätymässä yllättävään ratkaisuun – Bernie Ecclestonelta kova väite kohun taustoista

– Red Bull on nyt huomion keskipisteenä, ja he tarvitsevat vastauksia. Minä ja Christian olemme olleet hyviä ystäviä pitkän aikaa, ja hän on syytösten kohteena. Ellei toisin todisteta, hän on syytön, Ecclestone paalutti uutistoimisto DPA:lle muun muassa Onestopstrategy-sivuston mukaan.