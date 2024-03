Christian Hornerin F1-kollegat nousivat vastarintaan – tiukka viesti FIAn suuntaan: "Meillä ei ole varaa siihen"

Red Bullin emoyhtiö tiedotti keskiviikkona, että tallin sisäinen valitus Hornerin toiminnasta on hylätty riippumattoman ja perusteellisen tutkinnan päätteeksi. Eräs Red Bullin naispuolinen työntekijä oli tehnyt valituksen Hornerin epäasiallisesta käytöksestä. Horner itse on kiistänyt kaikki syytökset alusta lähtien.

– Lajia koskevista määräyksistä vastaavalla taholla on mielestäni velvollisuus ja valta lajiamme ja fanejamme kohtaan. Me kaikki olemme tämän lajin lähettiläitä niin radalla kuin sen ulkopuolella, Brown sanoi FIAn järjestämässä lehdistötilaisuudessa torstaina Bahrainissa.

– Heidän (FIAn) täytyy pitää huoli siitä, että asiassa on toimittu heidän suuntaansa täysin läpinäkyvästi, ja siitä, että he tulevat samaan johtopäätökseen kuin minkä Red Bull on esittänyt ja ovat siitä samaa mieltä. Tällä asialla tullaan spekuloimaan aina siihen asti, koska tässä koko prosessissa on paljon kysymyksiä, joihin ei ole vastattu. Mielestäni se ei ole hyväksi lajille.