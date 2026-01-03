Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen käyvät läpi Kolmiodraama-sarjan käänteitä ja peilaavat niitä myös omaan elämäänsä.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin neljännessä jaksossa Jari Peltola ja Katja Lintunen puivat osallistujien ensimmäisiä yhteisiä bileitä.

Kaksikkoa puhuttaa Jennin ja Ollin dynamiikka, jossa Jenni on ottanut dominoivan roolin ja puhuu turhan negatiiviseen sävyyn treffikumppanistaan.

– Hän ei oikeastaan antanut mahdollisuutta muiden muodostaa omia mielipiteitään Ollista, koska hän oikein ryysäsi päälle, Peltola toteaa.