Real Madridilla ja Barcelonalla on kiusallinen rooli La Ligan haasteissa, takamatka muihin kasvamassa – "Se on ongelma"

Uuden La Liga -kauden avausottelut pelataan perjantaina, kun Almeria ja Rayo Vallecano sekä Sevilla ja Valencia iskevät yhteen.

Kauden suurimmat voittajasuosikit eivät lienee ole kenellekään epäselviä. Jättiläiset Real Madrid ja FC Barcelona ovat ennakkoasetelmissa rutkasti muita kilpailijoitaan edellä.

– Teoriassa heitä voi kiusata Atletico Madrid. Sitten on aika pitkä ero seuraaviin. Uskon, että Barcelona ja Real tulevat tänä vuonna taistelemaan mestaruudesta, C Moren asiantuntija Antti Niemi ennakoi.

La Liga on viime vuosina jäänyt taloudellisesti muiden Euroopan huippusarjojen jalkoihin. Sarjassa vallitseva budjettikatto on osaltaan hankaloittanut seurojen kykyä kilpailla huippupelaajista Italian, Saksan ja Englannin kanssa, jotka tuntuvat haalivan riveihinsä enemmän valovoimaisia tähtipelaajia.

Monilla espanjalaisseuroilla on ollut taloushaasteita, mikä on entisestään kasvattanut kuilua Real Madridiin ja Barcelonaan, jotka Atletico Madridin lisäksi liki ainoina pystyvät kilpailemaan maailman huippupelaajista muiden Euroopan jättiseurojen kanssa.

– La Ligassa seurat ovat olleet talousvaikeuksissa, eivätkä ole välttämättä pystyneet maksamaan pelaajien palkkoja. Totta kai raha puhuu, ja se näkyy myös siirroissa, C Moren asiantuntija Mika Väyrynen toteaa.

Sarjan yksi suurimmista haasteista on juuri Barcelonan ja Real Madridin suvereenius muihin seuroihin nähden. Vain Atletico Madrid on aika ajoin pystynyt lyömään kampoihin jättiläisille, mutta muutoin Barcelona ja Real ovat hallinneet Espanjan sarjapalloilua.

– La Ligalla on se ongelma, että siellä on Barcelona ja Real Madrid, jotka useimmiten siitä mestaruudesta tappelevat. Totta kai Atletico Madrid on kiusannut muutaman kerran, Väyrynen sanoo.

– Barcelona ja Real Madrid ovat niin valtavan isoja. Se on muille seuroille haastava sarja, koska he ovat niin dominoivassa asemassa. Raha on kuitenkin niin äärettömän tärkeä. Koska nuo kaksi seuraa vievät sen huomion niin täysin ja aika pitkälti rahalliset resurssit, niin muiden on vaikea kilpailla ihan niistä huippupelaajista, Niemi komppaa.

La Liga on kokenut kovia kolauksia viime vuosina myös imagollisesti. Vielä muutama vuosi sitten sarjan suurimpina tähtinä säkenöivät kaikkien aikojen parhaimpien jalkapalloilijoiden joukkoon lukeutuvat Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi.

Kaksikon lähdettyä muille maille, on La Ligalta puuttunut selkeä ykköstähti ja vetonaula, joka jo itsessään vetoaa jalkapallofaneihin.

Tänä kesänä jälleen yksi valovoimainen tähti jätti La Ligan, kun Real Madridin Karim Benzema lähti Saudi-Arabiaan.

Toki vetoakin on. Englannin 20-vuotias supertähti Jude Bellingham valitsi Real Madridin ja La Ligan, vaikkakin monet Valioliiga-seurat olivat hänen perässään.

– Edelleen sitä vetovoimaa on. Totta kai siihen vaikuttaa se, että espanjalaiset seurat ovat pärjänneet eurokilpailuissa. On myös kiva nähdä, että Jude Bellingham, joka sai varmaan isoja rahakkaita tarjouksia kotimaastaan, päätti kuitenkin valita Real Madridin, Väyrynen summaa.

Tilanne saattaa toki parantua vielä lisääkin tämän kesän aikana, sillä PSG:n supertähti Kylian Mbappen siirtosaaga on täysin levällään. Ranskalaistähden on uutisoitu haluavan Real Madridiin.

Myös Neymar on lähtökuopissa PSG:stä ja on lehtitietojen mukaan kiinnostunut palaamaan takaisin Barcelonaan. Siirron edessä on kuitenkin monia erilaisia esteitä, mutta sekä Neymar että Mbappe vastaisivat täydellisesti La Ligan tarpeisiin.

– Se olisi imagollisesti hienoa saada La Ligaan ehkä maailman tämän hetken paras jalkapalloilija (Mbappe). Nämä ovat sen kaliiberin pelaajia myös markkina-arvollisesti, niin varmasti La Liga -pomot hieroisivat käsiään, jos herrat sinne saapuisivat, Väyrynen toteaa viitaten Mbappeen ja Neymariin.