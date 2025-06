Barcelonan jättihankinta lähellä – supertähti pyysi apua Lamine Yamalilta

Espanjan maajoukkuetähti Nico Williamsin kerrotaan olevan todella lähellä siirtoa Barcelonaan.

Espanjan maajoukkueessa viime vuoden EM-kisoissa yhdessä Lamine Yamalin kanssa valokeilaan noussut Williams on BBC:n mukaan päässyt sopuun Barcelonan kanssa uuden sopimuksen ehdoista. Siirto ei kuitenkaan ole vielä kirkossa kuulutettu, vaikka mediatietojen mukaan suullinen sopimus on jo olemassa.

Mediatietojen mukaan Williams olisi pyytänyt hyvää ystäväänsä Yamalia auttamaan häntä siirtymään katalonialaisseuraan.

22-vuotias Williiams pelasi viime kaudella pirteästi Athletic Bilbaossa tehden 11 maalia 41 ottelussa. Hänellä on seuran kanssa sopimus vuoteen 2027 asti, ja siihen on kirjattu 62 miljoonan ulosostopykälä, minkä Barcelona on tiettävästi valmis maksamaan.

Barcelona on edelleen tiukkojen taloussääntöjen alla. Seura saa käyttää rahaa vain rajatun verran, mutta summa ei ole tarkasti tiedossa. Espanjalaisjätti on jo hankkinut maalivahti Joan Garcian tänä kesänä 25 miljoonalla.