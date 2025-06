Kylian Mbappe vietiin sairaalaan – nyt tuli uutta tietoa

Kylian Mbappe on palannut Real Madridin joukkueharjoituksiin toivuttuaan viimein akuutista suolistotulehduksesta, jonka seurauksena ranskalaistähti menetti useita kiloja.

Mbappe joutui viikko sitten miamilaiseen sairaalaan akuutin vatsan alueen tulehduksen takia, eikä pelannut Real Madridin kahdessa ensimmäisessä seurajoukkueiden MM-kisojen lohko-ottelussa.

Mbappe ei ollut sairaalassa pitkään, mutta Marcan mukaan 26-vuotias menetti peräti viisi kiloa suolistotulehduksensa takia. Palattuaan Real Madridin harjoitusleirille, Mbappen tekeminen yksilöharjoituksissa näytti heikolta.

Mediat kuitenkin uutisoivat keskiviikkona, että Mbappe on nyt palannut harjoittelemaan Real Madridin joukkuetovereidensa kanssa. 26-vuotiaan vointi on parempi ja hän on näiltä näkymin mukana Xabi Alonson kokoonpanossa RB Salzburgia vastaan seurajoukkueiden MM-kisojen ratkaisevassa lohkopelissä.