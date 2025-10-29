Real Madrid kertoi keskiviikkona hakevansa korvauksia Euroopan jalkapalloliitolta Uefalta Superliiga-hankkeen romuttumisesta.
Yhteensä 12 eurooppalaista jättiseuraa ilmoitti keväällä 2021 aikeistaan perustaa uuden kilpailun, Superliigan, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ja Uefa tyrmäsivät hankkeen nopeasti.
Superliiga herätti voimakasta vastustusta myös esimerkiksi monissa kannattajissa etenkin Englannissa.
Real Madrid on ollut yksi näkyvimmistä Superliigan puolestapuhujista.
Euroopan unionin tuomioistuin linjasi joulukuussa 2023, että Fifa ja Uefa olivat "käyttäneet hallitsevaa asemaansa jalkapallomarkkinoilla väärin".
Viime vuonna espanjalainen tuomioistuin päätti, että Fifa ja Uefa käyttivät määräävää asemaansa väärin ja estivät vapaan kilpailun, kun ne vastustivat Superliigan perustamista.
Uefa, Espanjan jalkapalloliitto ja Espanjan liiga valittivat päätöksestä, mutta madridilainen oikeusistuin hylkäsi keskiviikkona niiden valitukset.
– Real Madrid C.F. on tyytyväinen Audiencia Provincialin päätökseen hylätä Uefan, Espanjan jalkapalloliiton (RFEF) ja La Ligan valitukset. Päätös vahvistaa, että Uefa rikkoi vakavasti Euroopan unionin kilpailulainsäädäntöä Superliiga-tapauksessa Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, väärinkäyttämällä määräävää asemaansa, Real Madrid kirjoittaa .