Ravintolassa saa palvelua yhä useammin englanniksi – ala olisi pulassa ilman ulkomaista työvoimaa: Näin asiakkaiden suhtautuminen vieraskieliseen palveluun on muuttunut

Ulkomaalaisten työntekijöiden rooli ravintoloissa on merkittävä, sanoo HOK-Elannon ravintolatoimialan henkilöstöpäällikkö Satu Vennanen.

– Meillä ei olisi varmaan moneen vuoteen pystytty pitämään keittiötoimintaa tässä muodossa kuin nyt on, jos meillä ei olisi kansainvälistä väkeä keittiöissämme, Vennanen sanoo.

15 prosenttia kaikista HOK-Elannon ravintolatyöntekijöistä ovat ulkomaalaisia. Keittiötyöntekijöiden keskuudessa määrä on 30 prosenttia.

HOK-Elannolla on 75 ravintolaa Helsingin, Vantaan, Espoon ja keskisen Uudenmaan alueella.

– Isossa kuvassa työperäinen maahanmuutto on ravintola-alalle tosi tärkeää. Sen avulla me saamme jatkossa pidettyä ravintolat auki, sanoo Pancho Villan varatoimitusjohtaja Teemu Vanharanta.

Suomen kieltä ei vaadita

Pancho Villan ja HOK-Elannon ravintoloissa työntekijöille ei ole vaatimuksena suomen osaaminen, mutta asiakkaan kanssa on pystyttävä kommunikoimaan.

Salityöntekijöistä suurin osa on HOK-Elannolla suomenkielisiä.

Asiakkaat ovat Vanharannan ja Vennasen mukaan lähtökohtaisesti ymmärtäväisiä, mikäli ravintolan henkilökuntaan kuuluva ei puhu suomea. Lähtökohtaisesti ravintoloissa on aina myös työntekijöitä, jotka voivat palvella suomeksi, mikäli asiakas ei puhu englantia.

– Ylipäätään näen, että asenteet vieraskielisen palvelun ympärillä ovat menneet positiivisempaan suuntaan ja on hienoa, että me ravintola-alana voimme olla mukana viemässä asenneympäristöä ulkomaalaisystävällisempään suuntaan, Vanharanta sanoo.

Tasa-arvoista kommunikointia

McCormick omistaa yhteistyössä NoHo-ravintolakonsernin sekä Alex Niemisen kanssa muun muassa Yes Yes Yes sekä Chéri -ravintolat.