Pula kausityöntekijöistä on ajanut yrittäjät vaikeisiin ratkaisuihin pohjoisen kohteissa – suomen kielen taitoa ei voida aina vaatia edes asiakaspalvelijoilta

Esimerkiksi pohjoisen matkailukeskuksissa on tällä hetkellä auki lukuisia työpaikkoja kausityöläisille, ja kauden läpivienti työvoimapulan kourissa huolestuttaa yrittäjiä.

– Niiden kausityöntekijöiden, jotka hakeutuisivat pelkästään lyhyeen kausityöhön, määrä on kyllä vähentynyt aika paljon. Ja tietenkin kilpailu on kiristynyt varsinkin Kuusamo-Ruka -alueella, missä on yritysten määrä lisääntynyt. Ja mehän kilpaillaan kaikki samoista työntekijöistä, Rukakeskus Oy:n paikallisjohtaja Matti Parviainen kertoo.