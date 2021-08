MaRan toimitusjohtaja jyrähti: Valtion on korvattava kaikki ravintola-alan kiinteät kulut – "Rahaa ei löydy enää mistään muualta"

Rokotteista kieltäytyvät aiheuttavat päänvaivaa

– Nyt on taas tummia pilviä yllä. Koronapassi on yksi ratkaisu, mutta se valmistuu parhaimmillaan lokakuussa ja sitä ennen pitäisi pärjätä jollakin.

Hänen mukaansa sairaalapotilaiden määrän seuraaminen on hyvä lähtökohta, mutta rokotteesta ilman lääketieteellistä syytä kieltäytyvät suomalaiset heittävät kapuloita rattaisiin.

– Jokaisen ihmisen pitäisi kantaa vastuu. Kyseessä ei ole pieni ongelma. Viime viikollahan HUS arvioi, että 70 prosenttia sairaalahoidossa olevista on rokottamattomia, alle 40-vuotiaista kaikki.

Valtion tulee korvata kiinteät kulut

Lapin mukaan toinen suuri kysymys on se, miten valtio korvaa joustamattomat kiinteät kulut niin ravintola-alan kuin tapahtuma-alan yrityksille.

Alan yritysten taloustilanne on Lapin mukaan niin heikko, että joustamattomat kiinteät kulut on korvattava hänen mielestään täysimääräisesti.

– Pääomat on syöty, yrittäjät ovat pääomittaneet omia yrityksiään, velkaa on otettu niin paljon kuin sielu sietää ja valtava määrä laskuja on maksamatta.