Rautatientorilla osoitetaan tänään mieltä Kuuban tilanteesta – paikalle odotetaan useita kymmeniä ihmisiä

– Kuubassa on diktaattori, joka on kirjaimellisesti tappamassa maan kansaa, kertoo Helsingin mielenosoitusta järjestäväNorma Espinosa STT:lle.

Kuuban presidentti Miguel Diaz-Canel on kehottanut tukijoitaan uhmaamaan mielenosoittajia.

– Ihmiset jonottavat tuntikausia peruselintarvikkeita ja ruokaa. Kyse on ihan sokerista ja riisistä, eikä niitä saa ostettua, Espinosa kertoo.

Korona on koetellut Kuubaa, lääkkeistä on jatkuva pula

Yhdysvaltain kauppasaarron ja pakotteiden alla olevassa Kuubassa on ollut pulaa myös lääkkeistä koko koronapandemian ajan.

– Virus on siellä todella paha. Ihmiset ovat kuolleet koteihinsa. Tilanne on kaoottinen, Espinosa kuvailee.

Tilanne on ollut raskas myös Suomessa asuville kuubalaisille, joilla on perhettä Kuubassa.

Suomessa lähes kaksikymmentä vuotta asunut Espinosa on hyvin huolissaan Kuuban tilanteesta.

– Totta kai huoli on suuri, perheeni on siellä. Veljenikin on lähtenyt kaduille, ja olen hyvin huolissani hänestä.