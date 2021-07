Kuubassa kiehuu – netti yhdistää kansan: "Iskulause on isänmaa ja elämä"

– Perinteinen kuubalainen iskulause on ”isänmaa tai kuolema”. Nyt se on ollut ”isänmaa ja elämä” tai ”isänmaa ja vapaus”. Nämä nousevat uuden sukupolven kokemuksista. He eivät muista vallankumousta. Uudenlaiset ryhmät liikkuvat, hän sanoo.

Internettiä on voitu hyödyntää enemmän myös siksi, että ”Kuuba ei ole mikään Pohjois-Korea”, kuten Pakkasvirta muotoilee. Vaikka muun muassa median ja yksilöiden vapauksia on Kuubassa rajoitettu pitkään, niin tieto ja ihmiset liikkuvat aivan eri tavalla kuin Kim Jong-unin johtamassa valtiossa.

Talous kutistui koronan myötä

Kuuba on kuitenkin onnistunut kehittämään oman koronarokotteen, jonka tehoksi se on ilmoittanut 92,28 prosenttia. Kuubassa tilastoidut koronatartunnat ovat kasvaneet nopeasti viime aikoina. Viimeisen seitsemän päivän aikana 11 miljoonan ihmisen maassa tapauksia on ollut keskimäärin 6 200 per päivä.