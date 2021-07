Kuuban hallinnolta hentoinen myönnytys mielenosoittajille – maahan saa tuoda muun muassa ruokaa ja lääkkeitä ilman tullimaksuja

Karibialla sijaitsevan saarivaltion hallinnon keskiviikkoinen ilmoitus on nähty myönnytyksenä sunnuntaina alkaneille mielenosoituksille.

Pääministeri Manuel Marrero kertoi, että muutosten on määrä olla voimassa vuoden loppuun saakka, minkä jälkeen asiaa on määrä arvioida uudelleen.

Kuubassa on järjestetty viime päivinä harvinaisia kommunistihallinnon vastaisia mielenosoituksia. Mielenosoittajien joukot ovat marssineet Kuubassa useiden kaupunkien läpi vaatien vapautta sekä loppua diktatuurille.

Kuuban lain mukaan matkustajat saavat tuoda mukanaan verovapaasti kymmenen kiloa lääkkeitä. Lisäksi he voivat tuoda rajoitettuja määriä ruokaa ja hygieniatuotteita, mutta niistä täytyy maksaa tullimaksuja.

Yksi kuollut ja toistasataa otettu kiinni

Yksi ihminen on kuollut ja toistasataa on otettu kiinni tai ilmoitettu kadonneeksi. Kiinni otettujen joukossa on muun muassa toimittajia ja oppositioaktivisteja.