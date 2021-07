Kuubassa harvinaisen suuria mielenosoituksia – tältä protestit näyttivät: "Havanna on romahtamassa"

Kuubaa on koetellut jo parin vuoden ajan paha talouskriisi, jota koronapandemia syvensi entisestään.

Kommunistisen yksipuoluejärjestelmän alaisena toimiva valtio on hieman avautunut viime vuosina, mutta se on yhä esimerkiksi Yhdysvaltojen kauppasaarrossa.

– Havanna on romahtamassa. Meillä ei ole koteja, meillä ei ole mitään. Mutta heillä on rahaa rakentaa hotelleja, kun me näännymme, sanoi mieltään osoittava Geovanis Gonzales uutistoimisto Reutersille.