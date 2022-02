MTV Uutiset Kanadassa: Ottawassa tuhannet protestoivat koronarajoituksia vastaan poliisin varoituksista huolimatta – "Paikalliset eivät uskalla liikkua ulkona"

Rekka-autojen torvet soivat ja iltaisin ammutaan ilotulitusraketteja. Ottawan ydinkeskusta on täysin mielenosoittajien hallussa. Tuhansia protestoijia on pitänyt meteliä koko viikonlopun eikä perääntymisestä ole merkkejä.

– Olen ollut täällä nyt pari viikkoa. Tämä on ollut majapaikkamme ja sijaintimme koko ajan. Osa paikallisista on auttanut meitä. He tuovat iltaisin propaania kaasulämmittimeemme, pesevät pyykkimme ja tuovat ruokaa, Babchishin kertoo MTV Uutisille.

– Erotkaa! On aika luopua virasta. Te ette johda maatanne, olette hylänneet kansalaisenne. Me löydämme kyllä paremman johtajan, Aldenhofen vastaa.

Mielenosoittajien joukko on kirjava, mutta Yhdysvaltain konservatiivien kuten Donald Trumpin ihannointi näkyy ja kuuluu. Trump on ilmaissut mielenosoituksille tukensa ja esimerkiksi Trumpin kampanjalipun näköiseksi printattuja “Let’s go Brandon” -lippuja näkyy siellä täällä. Lause on poliittinen ja ilmaisulla haistatetaan pitkät nykyiselle Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille.